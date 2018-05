"Crece el rol de la mujer en bandas narcos": Cómo viven en la cárcel de Paraná

El director de la Unidad Penal VI, Luis Viola, reveló que, por lo que son en total 100 las presas en toda la provincia.Durante el programade, remarcó que "se está trabajando fuerte en ampliar la capacidad de alojamiento en el Servicio Penitenciario en general, viendo la crecida de internos, para que no tengamos problemas de sobrepoblación. Hoy casi no los tenemos pero estamos muy al límite", dijo.En ese marco, admitió que "a las unidades penales llegan internos con conflictos barriales, por lo que al ingreso se deben analizar las problemáticas para cuidar la integridad de los mismos".Particularmente sobre el caso de las mujeres, reveló que "alrededor del 70 por ciento" de quienes están encarceladas se encuentran privadas de su libertad por delitos vinculados con infracciones a la ley de estupefacientes, por lo cual "no tienen mayores problemas de convivencia".", insistió Viola en los estudios deNo obstante, aclaró que por lo general son "actores secundarios", puesto que ""."El delito ha ido mutando. En el caso de la mujer pasó del robo u homicidio, al narcotráfico. El por qué no lo sabemos, muchos pueden pensar que es porque las condenas son menores", estimó."Hay dos chicas transgénero y tienen una adaptación espectacular. Se las trata como mujeres que es lo que han elegido ser. No se las trata diferente, sino todo lo contrario, porque para nosotros son dos mujeres más", sostuvo Viola.Interrogado sobre el caso de las madres, el funcionario explicó: ". Se la deja que actúen como madre individual", aunque "hay un equipo interdisciplinario para el tratamiento de la madre con la criatura y se los ayuda en determinadas actividades".Acerca del momento de parto, señaló al programaque la embarazada "hace los controles externos., que ahora se hace con una tobillera".Asimismo, el director de la Unidad Penal VI contó que actualmente hay allí alojadasY para dar cuenta de cómo se trabaja resaltó a: "El servicio social gestiona para que".Consultado sobre el lugar físico donde habitan describió: "Es un pabellón especial con habitaciones, una especie de departamento, donde tienen un lugar para cocinarles las madres a sus hijos, para que internalicen su rol. Nosotros le proveemos lo necesario".