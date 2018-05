"Estamos muy tranquilos y a disposición de la Justicia", afirmó Varisco

Policiales La Policía Federal realiza múltiples allanamientos en Paraná

"Por haber sido elegido por la voluntad popular como intendente, les debo a los vecinos una explicación de lo ocurrido esta mañana", dijo Sergio Varisco al iniciar la conferencia de prensa para hablar de los allanamientos que se llevaron a cabo en el Municipio, el Concejo Deliberante y otras dependencias de la comuna."Es un día en el que han funcionado las instituciones de la República porque esto demuestra que hay un Poder Judicial independiente y que no hay interferencia de Poder Político", afirmó el intendente de Paraná."Esto no hubiese sucedido en otras épocas. Esto sucede en el marco de un Poder Judicial que actúa en la órbita de su competencia de manera absolutamente independiente, porque de otra manera, no se pueden hacer este tipo de procedimientos", resaltó el intendente. Además, subrayó que "estoy muy tranquilo y, como tengo la conciencia absolutamente tranquila de que mis vecinos me conocen, abrimos toda la colaboración para que el Poder Judicial, pueda hacerse de todos los elementos que quiera para que se haga el peritaje correspondiente", afirmó Varisco en diálogo con Elonce TV."No se encontró nada raro y nada relacionado con estupefacientes", dijo Sergio Varisco."La Policía Federal se llevó celulares y la computadora. Además, ofrecí todo de mi puño y letra para mostrar cómo obramos en los procesos electorales", dijo ."Siempre he sido las personas más difamada y siempre les sale en contra en las urnas. Hace cinco elecciones que triunfamos y siempre por mayor amplio margen", remarcó.AMPLIAREMOSAMPLIAREMOS