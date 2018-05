Más sacerdotes declararon en el juicio al cura Ilarraz

Video: Juicio a Ilarraz: Declaraciones del Padre Jorge Bonín

Este martes se realizó una nueva audiencia del juicio contra el cura Justo José Ilarraz, por promoción a la corrupción agravada de menores en el Seminario de Paraná, hechos que habrían ocurrido entre 1985 y 1993.Durante esta jornada brindaron su testimonio, el ex rector del Seminario, Luis Alberto Jacob, que dijo que nunca supo nada de los abusos; el cura Mario Taborda, quien evitó el contacto con los medios y el Padre Jorge Bonín., el Fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, remarcó que estos testigos "aportaron el conocimiento que tenían respecto a los hechos" que habrían ocurrido en el Seminario de la capital entrerriana.Respecto a la declaración de Taborda, mencionó "fue importante, se expidió en forma similar a lo expresado en la instrucción y aportó información sobre la vida en el Seminario y distintas circunstancias que corroboran lo que venimos sosteniendo".En tal sentido, el Fiscal se refirió a la testimonial del ex rector del Seminario, quien "ratificó lo que ya había dicho en el año 95 al momento que se le recibiera información como testigo en el sumario diocesano que se llevó a cabo en la Iglesia. En ese entonces fue citado como testigo por el padre Silvio Fariña y dio los datos que tenía en ese momento. En cuanto al comportamiento de Ilarraz, si bien no tenía conocimientos puntuales de abusos, si sabía cómo se desenvolvía Ilarraz y la relación con los seminaristas en cuanto a la concurrencia a su habitación, cosa que le llamaba la atención".Por otra parte, Ramírez Montrull, confirmó que tanto Monseñor Juan Alberto Puiggari como el Obispo Emérito Estanislao Karlic, "ya respondieron las preguntas por escrito", las cuales debían presentar hasta hoy. Y ya se les entregó una copia a las partes.Teniendo en cuenta que este jueves son los alegatos, el Fiscal adelantó que "vamos a estar cerca del máximo de la pena, que es 25 años, pero vamos a esperar que concluya el debate para evaluar toda la prueba que se produzca".Finalmente, remarcó que el sacerdote acusado de abusos "todavía tiene la posibilidad de declarar".Entre los sacerdotes que se presentaron a declarar, estuvo el Padre Jorge Bonín, que se desempeña en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Contestando con evasivas a casi todas las preguntas de la prensa, confirmó que estuvo en el Seminario entre los años 1990 y 1999. Respecto a su testimonio ante el tribunal sólo respondió: "Hice lo que me pidieron y todo quedó aportado en la causa".Consultado sobre si creía en la existencia de abusos en el Seminario de Paraná, dijo "Bueno, se no trata de que yo crea o no, el tema es que son hechos que están en cada persona y que tenemos que cuidar como algo sagrado y Dios dirá".