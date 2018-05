Vecinos reclamaron soluciones tras las consecuencias por las intensas lluvias

Vecinos que construyeron sus viviendas debajo del puente "Eva Perón", uno de los ingresos al barrio San Agustín de Paraná, reclamaron antepor las consecuencias que sufrieron como consecuencia de las intensas lluvias y reiteraron su pedido para ser reubicados."Que nos saquen de acá porque cada vez que llueve es peor", le dijo una vecina a. "Tenemos todo mojado, solo nos dieron un colchón y un bolsón con alimentos, porque acá no viene nadie", advirtió."Tengo a mi esposo postrado y enfermo de Alzheimer, y todo bajo de agua, todo mojado", agregó Susana Monzón."Somos muchos vecinos pero no tenemos unión vecinal porque desde Las Flores jamás pisaron acá. Nos dijeron que nos iban a llevar cerca de Avenida Ejercito pero todavía estamos acá", se lamentó la mujer."Mis vecinos también están inundados. No necesitamos colchones, sino, soluciones que sean para siempre", completó otra, que ante este medio demandó la construcción de un muro de contención y ayuda para levantar las viviendas."La pieza en la que duermo se llueve como afuera", lamentó.