Guiffrey, tras el triunfo: "Estoy contento de poder sumar minutos en Primera"

Patronato sumó tres valiosos puntos ante Temperley, uno de los cuatro descendidos a la B Nacional. El elenco de Juan Pablo Pumpido triunfó 2 a 1 en la mañana del domingo con dos goles de Sebastián Ribas, el segundo de penal.



Agustín Guiffrey, uno de los protagonistas de esta victoria, dialogó con Elonce TV y expresó que "estoy muy contento por el triunfo. Desde que me integré al plantel estoy muy contento y hoy formar parte de los 11 es algo muy lindo. Espero que se repita, entreno, trabajo para eso. Poder sumar minutos en primera como titular, ayudar al equipo y quedarse con los tres puntos es bueno".



Sobre el partido, manifestó que "me sentí muy bien, cómodo. Creo que tuve un primer tiempo muy bueno, en el segundo por el cansancio quizás bajé el rendimiento. En ningún momento estuve nervioso pero por la confianza que me dieron mis compañeros".



Además, dijo que "es muy lindo estar jugando con mis compañeros, la mayoría tienen mucha experiencia en Primera y poder estar con ellos, recibir consejos de Seba Ribas es lindo. Siempre trato de tomarlos porque lo aprecio mucho, es un gran compañero, siempre me ayudó. Estoy muy agradecido". Elonce.com