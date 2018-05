Repudiaron fallo contra Joe Lemonge: "No consideran el hostigamiento que sufrí"

Joe Lemonge, un joven trans de 25 años oriundo de Santa Elena, fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión por "tentativa de homicidio". Según se informó, lo habían atacado varias veces por su condición sexual. En 2016 tomó un arma, disparó e hirió a uno de los atacantes.Este lunes, activistas de organizaciones LGBTIQ se movilizaron a Tribunales para exigir justicia. "En estoy contenido por todos los compañeros pero nadie me saca el miedo de este fallo horrible, inhumano y transfóbico, porque no tiene otro mensaje más que de odio", expresó Joe en diálogo conAsimismo, contó qué fue lo que ocurrió el 13 de octubre de 2016: "fue el cuarto episodio de violencia. Tres personas, uno de ellos Giménez, ingresaron a mi casa, me agredieron, me cortaron la mano. Desesperado no supe que hacer, corrí, hice lo que pude. Intenté tomar algo como un hierro y lamentablemente tomé un arma que llevé todo el tiempo del caño, por lo que me pude haber autodisparado. Nunca supe que era un arma porque era algo que tenía mi papá para ahuyentar matreros, ya que estábamos cansados de que nos robaran. No tenía idea de si estaba cargada o no, estaba desesperado".Manifestó que se trató de un "raid que estaba viviendo desde hace muchos años, primero por la sociedad y luego por estos tipos que obraron de verdugos por mi orientación sexual y luego por mi identidad de género. Cuando se enteraron que era un hombre trans aumentaron el nivel de odio con frases como `a este macho viejo hay que matarlo´. No tenía intención de disparar, nunca apunté pero le di un disparo en el cuello que no provocó ningún daño, no hubo peligro de vida".En principio, la fiscalía había pedido una condena de ocho años de prisión. Sobre ello, señaló que "el señor Alfieri ni siquiera me tomó la declaración, ni siquiera se sentó a escucharme. Un secretario de él me hizo declarar. Es una persona que jamás quiso escucharme. Todavía temo que Giménez y su entorno me agredan nuevamente porque el pueblo es tan homofóbico y retrógrado que hasta hace unos días estaban festejando que quisieran llevar a la cárcel a un inocente".Adelantó que apelará la sentencia y no aceptará prisión preventiva. "Lamentablemente el la señora jueza y el señor fiscal usan como agravante para darme la pena decir que soy una persona demasiado preparada culturalmente y demasiado intelectual, por lo que no podía desconocer lo que estaba haciendo. No tenemos derecho a tener miedo, a defendernos y hay que estar lúcido todo el tiempo. Me trataron de homicida cuando no maté a nadie. El sujeto quedó tan bien que el 3 de diciembre me prendió fuego la casa", agregó.Repudió que "nunca se tuvo en cuenta el hostigamiento que viví, nunca se me escuchó. Los sujetos admitieron que habían estado tomando y drogándose desde las 21 hasta las 6 del otro día. No estaban sobrios ni fueron a buscar paz ni tampoco era algo aislado. Queremos justicia y que esto no sea el precedente de aberraciones que pueden ocurrir".