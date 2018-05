Un "golpe" en la reclusión: enseñan kick boxing a internos del penal de Paraná

Las clases de kick boxing se llevan adelante en la Unidad Penal Nº1, los lunes, miércoles y viernes, con internos que están en la etapa de pre egreso. Asisten quiénes "tienen muy buena conducta, están estudiando y que como expectativa, para la salida del penal, aspiran a tener buen comportamiento", definió a Elonce TV, el profesor Daniel Viani.



"Como todo arte marcial es un sistema de formación psico- físico, sirve para que hagan otra cosa, que les sirva de `cable a tierra`, para mantener la cabeza ocupada; no es que se les enseña a pelear", puso relevancia.



Asimismo dejó en claro que en estas clases que se desarrollan en la cárcel "no se hace contacto, se trabaja muy light".



"Hay varios que están en condiciones de participar de un torneo internacional que se hará en agosto en Buenos Aires. Pero tendremos que desarrollar una reunión para ver si esto es posible, seguramente todo dependerá de sus comportamientos", mencionó Viani.



Para practicar este deporte, "no hay que tomar, no hay que consumir estupefacientes, hay que cuidar la salud, algunos se `enganchan` con esta disciplina y les hace muy bien, realizan un cambio en sus vidas", aseveró el entrenador.



Contó que esta labor de enseñanza del kick boxing que desarrolla actualmente "comenzó hace doce años, con chicos de la calle, para difundir el deporte que en ese entonces no era tan conocido como lo es hoy". Elonce.com.