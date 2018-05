Rige el aumento de los cigarrillos: "El vicio se paga", sostuvo una comerciante

Sobre la falta de cambio para dar el vuelto

Economía Quejas de consumidores por entrega de artículos menores para completar el vuelto

Desde este lunes, rige el aumento del 4% dispuesto por la tabacalera British American Tobacco Argentina para sus cigarrillos; hace unas semanas atrás, también había aumentado sus precios en un 3%, la firma Massalin Particulares "Los clientes no dicen nada, porque el vicio se paga", sostuvo antela propietaria de un quiosco ubicado sobre calle 25 de Mayo a metros de su intersección con Belgrano.En la oportunidad, y tras la salida de circulación de los billetes de dos pesos, la mujer se refirió a la preocupación por la falta de cambio para dar el vuelto a los clientes."No hay nada de monedas y es un problema para la gente y para los comerciantes. La gente cree que uno hace la diferencia entregando caramelos y no es así. Es molesto no dar el vuelto y con bonos no podemos trabajar", explicó Carmen Andrés.Una solución es "redondear los precios". "Si cuesta 36 pesos lo bajas a 35 y si es 38 o 39, se vende a 40 pesos. Y el caramelo ya cansó", subrayó la comerciante."En un día, apenas reunía 30 pesos en billetes de dos, y cuando se anunció que salía de circulación, llegué a juntar 300 pesos en billetes de dos", rememoró."La gente es cómoda y no da cambio pero cuando no le querés vender o le das un caramelo, ahí entiende y empieza a buscar.. pero son los problemas del comercio del día a día y hay que tomárselos con humor", cerró.