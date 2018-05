Lluvias y humedad: Aumentan las patologías respiratorias en los niños

La jefa de Enfermería del Hospital materno infantil San Roque, Nélida Heitzi, reveló a Elonce TV que "la patología respiratoria aumentó un poco, pero no ha sido abrumador". No obstante, admitió que "viene en franco incremento y seguramente seguirá de esta forma".



Por ello, hizo hincapié en que las familias deben seguir ciertas recomendaciones en el cuidado de los niños, tal como "no fumar en el lugar donde se encuentran los pequeños, lavarse frecuentemente las manos, que quien esté con tos que no se encuentre en contacto con los niños, darle el pecho a todos los bebés que pueden ser amamantados y ventilar los ambientes".



Incluso, resaltó durante el programa El Despertador que el humo del cigarrillo permanece en la piel y en la ropa, por lo que los fumadores antes de entrar en contacto con los niños deben cambiarse y bañarse.



Pidió "estar alertas a los síntomas respiratorios y consultar rápidamente al médico para reducir las enfermedades graves por bronquiolitis".



Posta respiratoria

Heitzi adelantó a este medio que "se comenzará una atención diferenciada el 21 de mayo", a partir de la puesta en funcionamiento de la "posta respiratoria" que, como cada año, consiste en un consultorio especial destinado a atender este tipo de patologías. Elonce.com