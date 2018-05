Proponen que haya una jarra de agua gratis en locales gastronómicos

Un grupo de jóvenes paranaenses llevan adelante una iniciativa que busca generar conciencia en materia de hábitos saludables. Se trata de una campaña pública para demostrar la importancia del agua en la sociedad, promoviendo una junta de firmas para que todos los locales gastronómicos brinden agua gratis a sus comensales, publicóLa propuesta tiene fundamentos en varios aspectos: ambientales, económicos, socio culturales y en materia de salud. Así lo explica Armando Sánchez, integrante del movimiento "Somos política para la República"."Se reduciría la huella de carbono: el agua embotellada produce emisiones 1150 veces superiores a la misma cantidad de agua tomada de canilla"."La provisión de agua no afectaría al negocio de los comerciantes. Permite a comensales de menos recursos poder acceder a comer sin tener que preocuparse por la bebida"."Se generaría un vínculo más amable y solidario entre comerciantes y clientes. No es lo mismo que cuando te reciben en un local te traigan directamente la carta a que te sirvan un vaso de agua primero"."Es recomendable el consumo de hasta 2 litro de agua por día, por lo que esta medida alienta éste hábito saludable. Además, el consumo de un vaso de agua fría antes de la comida, permite abrir el apetito y mejorar la digestión"."En muchos lugares del mundo, los restaurantes están obligados a incorporar una jarra de agua pura sin costo en el menú de los comensales. Por ejemplo, en Francia, el decreto N° 25-268 del 8 de junio de 1967 relativo a la visualización de los precios, establece que el precio de la comida incluye cobertura obligatoria de: pan, agua pura, las especias o ingredientes, platos, vasos, toallas, etc., que por lo general están a disposición del cliente en el local de comidas", agregó Sánchez."En un relevamiento que hemos realizado tenemos muy buena aceptación por parte del sector gastronómico como para que se puedan sumar. Entienden que ofrecer una jarra de agua no afectará le venta de otro tipo de bebidas", explicó Sánchez.Para sumarse o conocer más sobre la campaña: http://politicasparalarepublica.org.ar/unvasodeagua.