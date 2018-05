Plantearon al CGE los problemas que existen para cursar Educación Física

Estudiantes y docentes se reunieron a raíz de diversas problemáticas que se presentan al momento de cursar la carrera de Educación Física en el Instituto de Enseñanza Superior, que funciona en el edificio del Liceo Paula Albarracín de Sarmiento.Maricel Boggia, docente, explicó aque "tenemos muchos estudiantes inscriptos pero todos los años nos encontramos con la situación de que desde el CGE no están aprobadas las resoluciones de desdoblamiento. Esto conlleva a que en una sola comisión haya, por ejemplo, 100 estudiantes. Se complica así el desarrollo de cada una de las cátedras y también nos hace falta espacio".En ese sentido, consideró que "hay una cuestión estructural que tiene que ver con las políticas educativas, que viene llevando a cabo el CGE, y de las cuales estamos siendo `víctimas´ porque sus tiempos no acompañan los de los estudiantes y trabajadores de la educación".En la reunión de este viernes se hizo presente Marcela Mangeón, directora de Educación Superior del CGE; Fabián Monzón, director de la Departamental Paraná de Escuelas. Se trata del tercer encuentro que mantienen."Nos dicen que van a agilizar los tiempos. Aseguran que es de su interés y voluntad hacer cumplir en término lo que tiene que ver con la educación pública. Nosotros vemos la evidencia de un Estado ausente y que no acompaña los procesos institucionales", relató.Y agregó: "Tampoco hay estabilidad docente, porque caen las horas de las otras comisiones y tienen que ser llevadas a concurso nuevamente, cuando ya concursaron anteriormente por esas cátedras. Queremos también lograr estabilidad laboral".