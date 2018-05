Los lavaderos trabajan a pleno debido a las persistentes lluvias

Paranaenses son muy sexis

"Toda esta semana venimos trabajando muy bien. El tiempo, a nosotros nos acompaña", dijo aManuel, el responsable del lavadero de ropa ubicado en Cura Álvarez y Maipú de la capital entrerriana.Acotó que "generalmente en época veraniega trabajamos al 50 por ciento. Subsistimos de algunas cosas fijas que tenemos, pero esto nos viene bien".Enseguida comentó que "viene mucha ropa, para lavar y secar, o solamente para secar. Incluso la gente trae ropa de dos semanas atrás para lavar todo junto y las máquinas no nos dan abasto. Cuando ya no tienen más nada que ponerse vienen al lavadero y lo quieren para dentro de un ratito, así que es complicado".Asimismo, manifestó que "ahora empieza a aparecer la ropa de invierno que hace más bulto y tardan más los procesos de lavado y secado". Y reveló: "El secador es el secreto para que la ropa quede más suavecita".Sobre los pasos que se siguen precisó: "Separamos por canasto y colores. Pasamos a la mesa donde cepillamos. Despumes se pasa a los lavarropas para lavar y centrifugar, después se pasa a los secadores, luego se dobla y embolsa". Además, expresó que hay gente que opta sólo por llevar la ropa para secarla. En este caso "por canasto cuesta 50 pesos".Finalmente, Manuel contó que son más las mujeres las que se animan a enviar al lavadero la ropa interior. "Hay cosas lindas y otras no tanto", dijo en tono jocoso y no dudó en sostener que las mujeres paranaenses son muy sexis.