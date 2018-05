El HCD tiene 20 días para expedirse sobre el precio del boleto de colectivo

Política Comenzó el debate por el aumento del boleto en el transporte urbano

El Marco Regulatorio del Transporte Urbano de Pasajeros, en su artículo 52º establece que el Concejo Deliberante tendrá un plazo máximo de 20 días para expedirse sobre la propuesta de adecuación tarifaria elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal.De no hacerlo dentro de ese término, especifica la norma, el Ejecutivo tendrá la potestad subsidiaria de fijarla, así fue confirmado por el Concejo Deliberante a través de un comunicado, luego de la primera reunión de la Comisión de Servicios Públicos del HCD celebrada este jueves.En el marco de la reunión ampliada de la Comisión de Servicios Públicos realizada ayer en la Sala del Bicentenario, el contador Reinaldo Zamero, que fuera designado por el bloque de "Cambiemos", sostuvo que, a su criterio y evaluados todos los antecedentes aportados, "se arribó a un valor del boleto medio de 9,27 pesos".Sostuvo que "aquí se tiró el dato de una tarifa plana de la cual no sabemos cuál es el origen", y aclaró: "Nosotros trabajamos junto con la contadora Salazar sobre una tarifa media, en base a datos suministrados por las empresas, que posteriormente los confrontamos con datos externos de otras fuentes"."Tenemos diferencias, ya que de los datos aportados por las concesionarias entendemos que la tarifa media es aproximadamente de un 16 por ciento más baja", reconoció Zamero.Respecto a su trabajo sobre el tema, el analista dejó en claro: "Llegamos hasta ahí", y lamentó que "después se dio todo un tema relacionado con una tarifa plana, desconociendo cuál es el cálculo que fue tenido en cuenta para alcanzarla".

Cabe consignar que el Marco Regulatorio del Transporte Urbano de Pasajeros, contenido en la ordenanza Nº 9462, sancionada el 12 de septiembre de 2016, define a la tarifa plana como aquella que deberán abonar los usuarios que no sean beneficiarios de una tarifa diferenciada o gratuita, establecida en el pliego de concesión.En la oportunidad, Zamero aclaró versiones que circularon por las redes sociales imputándole, dijo, "de trabajar para las empresas". "El año pasado me tocó resolver contra lo que habían presentado las concesionarias, dictaminando en menos", recordó.Y agregó: "Este año pidieron un resarcimiento económico por varios millones de pesos, dictaminando que no correspondía, y la prueba irrefutable ahora -remarcó- es que las empresas reclaman una tarifa media y sostengo que de los estudios realizados da un 16 por ciento menos de lo pretendido".Finalmente afirmó: "Ahora se dispara una situación que es comprometida, en el sentido que debemos arribar a un resultado", dejando sentado que para ello necesitarán "más información" por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. "A partir de ahí, tendremos la certeza que vamos a trabajar sobre la cantidad de usuarios transportados y cuáles son los beneficios que estos tienen", concluyó.El analista en costos Carlos Miguel Maisterrena, propuesto por el "Frente para la Victoria", hizo referencia a la fórmula contemplada en el Pliego Licitatorio del Transporte Urbano de Pasajeros para la actualización de las tarifas: "Respecto a la definición de la tarifa plana, la ordenanza establece un método de cálculo para determinar la misma y el resto del cuadro tarifario, que arroja un resultado por encima de la tarifa media"."Como analistas de costos partimos de una tarifa media, es decir cuánto debería pagar el usuario si no hubiese diferencia de categorías", precisó, y opinó: "A mí me da una tarifa media que ronda los 8 pesos y una tarifa plana del orden de los 10,60 pesos".Maisterrena indicó que "del análisis de costos que realizan las empresas (del transporte urbano de pasajeros) y la determinación de la tarifa plana que realiza el Departamento Ejecutivo, estaría dando esos 13,50 pesos", contemplados en el cuadro tarifario elevado por el intendente Sergio Varisco a la legislatura paranaense.Añadió que tomando ese valor como referencia y sumado el 10 por ciento de ajuste que el mismo contempla a partir del 1º de julio próximo, el valor del boleto aumentaría a 14,85 pesos, y opinó: "Esta tarifa dista demasiado del número al que arribamos nosotros".

El mencionado especialista también puso el acento con relación al número de pasajeros transportados a partir de la nueva estructura del servicio y de los recorridos, que incluye el transporte interurbano con localidades vecinas como San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda, lo que implicó -dijo- "sacar líneas que pertenecían al servicio urbano" de la ciudad de Paraná.Sobre el particular planteó "como un interrogante o duda que puede surgir a futuro, sobre cuántos van a ser los pasajeros del servicio que le van a quedar a Paraná"."En sus estimaciones, las empresas sostienen que le quedaran 1,6 pasajeros por kilómetro recorrido, cuando hoy tenemos 2,5 pasajeros", precisó, y advirtió: "Esa diferencia traerá aparejada a futuro una solicitud de incrementos en la tarifa".