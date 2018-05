Juicio contra Ilarraz: "No puedo juzgar", se desligó un ex canciller de la curia

El cura José Vicente Falcón, ex canciller de la curia, declaró este viernes en el marco de la causa contra el sacerdote Justo José Ilarraz acusado de abusos de menores en el Seminario de Paraná.A la salida de su testimonio, Falcón no quiso revelar a la prensa el contenido de su declaración ante el tribunal integrado por Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel.Y en escuetas declaraciones brindadas adijo que conocía "de vista" a dos de las víctimas, "uno porque era sacerdote y el otro, hermano de un sacerdote"."Ellos merecen respecto porque ya se ha opinado mucho y se ha lastimado mucho desde ambas partes", encomendó. De acuerdo a lo que acotó, conoce Ilarraz porque fue su prefecto cuando estuvo en el Seminario."Hay víctimas que se merecen respecto", sentenció, al tiempo que dijo desconocer el trasfondo de las versiones de las víctimas. "No digo que sean mentira, pero no los conozco", remarcó.Falcón fue tajante al pronunciar: "No puedo juzgar", en relación a las denuncias por los abusos a preadolescentes estudiantes registrados en el Seminario de Paraná cuando Ilarraz era prefecto en los años 1985 y 1993.Es que el sacerdote argumentó que fue parte de la curía desde 1999 a 2004, con lo cual, según rememoró: "No estaba cuando se hizo el supuesto juicio canónico"."Si bien yo tenía información, no tenía por qué tomarla si alguien no me la pedía expresamente, y tampoco tengo por qué estar revisando archivos", se desligó.De acuerdo a lo que comentó, conoció las denuncias "en 2012 cuando surgió el tema en los medios".Finalmente, el religioso bregó para "que se sepa la verdad, y que si hay responsabilidades, que la justicia determine, como corresponde".