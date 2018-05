Auto cayó en un pozo: El conductor afirma que no había señalización

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

No fueron pocos los problemas causado por el temporal en Paraná. Desde los automovilistas y motociclistas, sorprendidos ayer por la tarde, con una manga intensa de granizo, hasta las torrenciales lluvias que ocasionaron inconvenientes en diferentes zonas de la capital entrerriana.

Además, se conoció anoche que en medio de fuertes lluvias, más de 20 autos reventaron cubiertas en Avenida Uranga. A raíz de esto, en la mañana de este viernes podían observarse vallas colocadas en la esquina de calles Soler y Antonio Crespo, por lo que permanecía cortado en tránsito en la mano de salida de la ciudad.



Uno de los televidentes de Elonce se comunicó con El Despertador y envió imágenes de lo que sufrió anoche, en medio del temporal. El conductor de un Renault Clio, terminó con su auto en un pozo que estaba en medio de la calle. El hecho ocurrió en la entrada de barrio Alloatti, afirmó.

Según dijo a este medio, "el pozo no estaba señalizado y no tenía ningún cartel", contó el vecino. El tremendo pozo solamente tenía un montículo de tierra pero en el sentido contrario de circulación, dijo el hombre y envió las fotos de lo ocurrido. Elonce.com