Feliciano está bajo agua: Cayeron cerca de 300 ml en pocas horas

Feliciano está bajo agua. Las fuertes lluvias y tormentas que se registraron en los últimos días provocaron el desborde de un pequeño curso de agua. Como consecuencia, se produjeron anegamientos de calles y se inundaron viviendas. El municipio debió evacuar más de 25 personas.



En diálogo con Elonce TV, Walter Hereñú, profesor del Club Juventud, explicó que "cayeron 300 ml en medio día. Es una ciudad que se inunda rápido porque no alcanzan los desagües. Es lamentable la cantidad de gente que está afectada por la inundación porque muchos viven cerca de los arroyos, en casas muy precarias y con muchas necesidades".



La solidaridad no tardó en hacerse eco de la situación. Desde la institución organizaron una colecta de alimentos no perecederos, pañales, ropa y calzado para los afectados.



"Es una ciudad pequeña y no cuenta con muchos centros de evacuados. Hay gente que vive en condiciones precarias", dijo.



Quien desee colaborar en Paraná, puede acercar las donaciones a Canal Once, ubicado en Avenida Ramírez 1518. Elonce.com