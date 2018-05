Estudiantes se manifestaron contra el aumento del boleto entre Paraná y Santa Fe

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

En plaza Alberdi, estudiantes de diversas facultades se reunieron en asamblea para pedir medidas de acción respecto al aumento del boleto de colectivo que realiza viajes entre Paraná y Santa Fe.



Lucía Flores, explicó a Elonce TV que "nos parece importante remarcar la responsabilidad de los estados que no regulan las empresas privadas que reciben subsidios. Los estudiantes somos los que pagamos el ajuste. El boleto aumenta, no hay recorrido ni frecuencias. Nos parece muy importante reunirnos en asamblea, en espacios donde todos tengamos voz y voto para ver qué medidas de fuerza podemos implementar para que las autoridades respondan y las empresas privadas dejen de aumentar el boleto".



En ese sentido, indicó que "somos estudiantes todos los días, los fines de semana también y necesitamos boleto gratuito. No vamos a bajar los brazos y ahora estamos organizando espacios de base para que nos escuchen las autoridades".



Actualmente el boleto de Fluviales está $17,50. "Aumentó hace poco y las frecuencias siguen siendo las mismas, la calidad es igual, estamos horas y horas en una parada de colectivo con lluvia, frío, calor. A veces salimos tarde de cursar y llegamos muy tarde a nuestras casas", agregó. Elonce.com