Matrimonio que "sabe lo que es el hambre" da la merienda a decenas de niños

Decenas de niños, en su mayoría del barrio Gaucho Rivero, concurren de lunes a viernes al merendero que funciona en la vivienda de Susana Segovia, ubicada en Virgen de Itatí 1983 en el barrio Padre Kolbe de Paraná.Susana expresó durante el programaque el sueño de "todos los que hacemos esto es que los niños y los grandes estén en sus casas calentitos y que a la leche se la dé la mamá".Acotó que para algunos de los niñosy, para otros, la leche de la tarde, la que los hace ir con más energías hasta las últimas horas de la noche".Diferenció un merendero de la copa de leche, porque a esta última, puede ser esporádica. "Yo tengo un lugar físico, en el cual los chicos se sientan en la mesa con su taza, su pedazo de pan, galletitas o facturas, lo que se haya donado en el día y toman la leche. Se les enseñan valores, como a saludar o sacarse la gorrita cuando entran. No se atropellan ni se pelean".Contó que "mis chiquitos tienen entre tres añitos y hasta 14. Desde 2010 que tengo el merendero Jardín de Luz, aunque por falta de recursos fueron períodos. La gente ayuda hasta que se va olvidando de que está el merendero. En 2013 lo tuve que dejar por burocracia".Explicó que sólo un año recibió dinero del Estado. "Vino acompañado de una campaña política, pero yo salteé pasos que me hubieran tenido que indicar quienes sabían", precisó, para dar cuenta de que luego le requerían documentación.Su marido, José, manifestó, visiblemente emocionado:, resaltó y subrayó:Susana recordó que atravesaron situaciones difíciles y "".José añadió que al ver a los más chiquitos ingresar al merendero se ve reflejado y piensa en "ayudarlos más. Lo que se pueda", expresó con lágrimas en los ojos.Susana reveló que hay noches en que los chicos van y le preguntan si le quedó algo. Cuando ella los interroga sobre la mamá le responden "no está". Y acotó "supongo que está trabajando y tienen que dejar los chicos, porque no tienen abuela, las tías tienen sus chicos y la plata no alcanza. Entonces".Negaron terminantemente que los nenes salgan a pedir por "vagos". La mujer enfatizó que. Hay de todo, pero la mayoría tiene hambre de una galletita o una factura que no comen nunca".

Sobre la forma en que consiguen los alimentos, refirió que tienen "un grupo de amigos que pertenecen a una agrupación llamada Aper. Están con nosotros diariamente. Se encargan de las donaciones.Indicó que no recibe dinero, sino sólo mercadería "que va a hacer feliz a un nene y te va a poner bien".José manifestó que "siempre niños hay nuevos. Hay chicos de ocho años que traen su hermanito alzado. Ella (en referencia a su esposa),".Susana expresó que tienen junto a ellos "una nieta. Y 40 o 50 chicos que vienen cada tarde. Cada mañana, cuando me levanto, digo lo mismo: Dios proveerá. Y dios provee. Te parece que no vas a llegar, pero hay quien un día te llama y dice, tengo facturas para llevarte. Es un día menos que tengo que comprar, buscar o salir a ver quién me dona tres o cuatro paquetes de galletitas".Finalmente, señaló que quienes deseen colaborar pueden hacerlo con "leche, chocolate, galletitas, té, azúcar y nada más, que es lo que la mamá o la abuela sabe que es una merienda".