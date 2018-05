Juicio contra Ilarraz: Sacerdote dijo "no dudar" que hayan existido los abusos

Retomaron este jueves las audiencias en el marco del juicio contra el sacerdote Justo José Ilarraz acusado de presuntos abusos de menores en el Seminario de Paraná.En la oportunidad,dialogó con el cura Ramón Zapata, quien aseguró que ante los jueces, declaró "lo que sabía de terceros", y según aseguró, "de primera mano", es decir, del testimonio de alguna de las víctimas, no sabía nada."Es doloroso saber que haya pasado eso", reconoció el religioso en relación a los supuestos abuso por los que se juzga a Ilarraz.El sacerdote dijo "no dudar" que hayan existido los hechos, pero de acuerdo a lo que acotó: "No me corresponde a mí, ni juzgar ni acusar"."Espero que se haga justicia y estoy rezando preocupado por esto, para que se lleve a luz todo lo que, si ha sucedido algo", comentó al respecto.Finalmente, el cura Zapata dijo "no ser ni amigo ni enemigo" de Ilarraz, y remarcó que "tenía un buen concepto" de él, de cuando lo conoció en el Seminario de Paraná.