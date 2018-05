Empleados de Petra siguen en vilo: Fracasó la audiencia en Trabajo

El cierre del tenedor libre "Petra" ocurrido la semana pasada en la capital entrerriana dejó a 14 empleados sin su fuente laboral y con la incertidumbre por la falta de respuestas de parte de los responsables del negocio que funcionaba sobre calle 25 de Mayo, a metros de Peatonal San Martín.Esta situación sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, dado que fracasó la audiencia convocada en la Secretaría de Trabajo, debido a que no se hizo presente ningún representante legal ni mucho menos el ciudadano de origen asiático a cargo del emprendimiento, se informó aAsimismo, este jueves por la mañana llamaba la atención a quienes pasaban por la vereda que sobre la puerta de ingreso, dentro del local cuyo contrato de alquiler expiró el lunes pasado, han colocado grandes planteras, como para evitar el acceso al mismo.En el lugar, se comía por 190 pesos el plato y según comentaron los trabajadores, "la clientela era buena , se notaban los vaivenes del mes, pero los fines de semana se trabajaba a salón completo".Sucedió que el Centro Comercial e Industrial de Paraná decidió que no negociaría un nuevo alquiler del local para el funcionamiento del restaurante debido al deterioro del edificio donde funcionara el histórico Cine Mayo Desde Trabajo habían indicado aque la audiencia tenía como objetivo que "los responsables de la firma expliquen y muestren la documentación respectiva" para establecer "si todos sus empleados estaban registrados, cobrando como corresponde, si hay deuda o no" e ir delineando una salida a esta situación lo cual, por el momento, no se pudo concretar.