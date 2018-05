Hundimiento del crucero General Belgrano: el recuerdo para los "323 héroes"

Hace 36 años que el crucero ARA General Belgrano fue hundido fuera de la zona de conflicto establecida en la Guerra de Malvinas. Dos torpedos lanzados por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror impactaron en la popa y la proa y el buque comenzó a sumergirse en el agua. De los 1.093 tripulantes, 323 desaparecieron en el mar y el crucero quedó totalmente tapado por el agua congelada. Todavía hoy es considerado por muchos como un crimen de guerra.



La nave quedó hundida en menos de una hora, ocasionando la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos.





El Veterano de Malvinas, Luis Almeida, recordó, en diálogo con Elonce TV, cómo vivió los hechos esos primeros días de mayo, hace 36 años. "El 1º de mayo yo me encontraba en las Islas Malvinas, después del bautismo de fuego de la fuerza aérea y de los bombardeos navales de los británicos. Al día siguiente, la ministra Margaret Thacher, informándose que el buque General Belgrano iba hacia las Islas Malvinas, al temer que se llegara a ubicar donde ellos tenían las fragatas, ordenó su hundimiento, lo que se produce fuera del área de exclusión que ellos mismo trazaron; los dos misiles pegaron en el crucero y lo partieron en dos, hundiéndose indefectiblemente".



"Fue un crimen de guerra que hasta el día de hoy no se ha resuelto, no se ha ejecutado ningún juicio a nivel mundial. Inglaterra sigue en las Islas, sigue siendo intrusa y son criminales de guerra porque nos mataron 323 personas inocentes", opinó el hombre. Elonce.com.