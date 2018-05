Vecinos de calle Francia sufrieron inconvenientes por las fuertes lluvias

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

A raíz de las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas, vecinos de calle Francia y Pedro Londero sufrieron inconvenientes.



"No tengo nada, se me mojó todo el colchón, la cama, las cosas. No puedo estar viviendo ahí con la nena. Tampoco podemos salir porque las calles se han inundado", explicó a Elonce TV Daniela Gutiérrez, vecina.



Micaela Paiva, por su parte, pidió que sean incorporados a la comisión vecinal de barrio El Trébol. En ese sentido, manifestó que "eso hace que la ayuda no llegue, que se olviden de absolutamente de todo. No se puede vivir, el agua termina dentro de las viviendas".



En la zona hay alrededor de 15 o 20 personas afectadas por este problema. Elonce.com