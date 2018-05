El 50% de las intervenciones de Bomberos son por contenedores quemados

Un problema para los barrios

En el año 2014, en gran parte de la ciudad de Paraná comenzó a implementarse la recolección de residuos a través del sistema de contenedores, habiendo 1780 de metal y 760 de plástico.Aquellos contenedores que son de plástico, son blanco de vandalismo, y muchos aparecen incendiados en horas de la madrugada.Consultado al respecto, Matías Villareal, que integra el cuerpo de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, contó al programadeque "en lo que va del año, el 50 por ciento de las intervenciones que hemos tenido han sido por contenedores quemados". Y señaló que no hay una zona específica donde se registren mayoritariamente estos hechos, ya que se distribuyen en distintos lugares de Paraná."Cuando acudimos a las intervenciones, los vecinos se muestran disgustados por la situación pero no nos aportan gran información sobre lo ocurrido", agregó Villareal y dio cuenta que "un porcentaje elevado de las quemas son intencionales, muy pocos son accidentales".Cuando se presentan estos casos, desde la División de Bomberos Zapadores le indican a los vecinos "que".Finalmente, señaló que es la madrugada el momento en que se presentan estos hechos.En los barrios donde existe el sistema de recolección con contenedores, la comuna distribuyó aquellos que son de plástico, pero ante cada uno que aparece quemado se retiran. Lo cual genera hace que se vuelva al viejo sistema.Al respecto, Marcelo Ruggeri, presidente de la Vecinal de Las Américas, contó que "a fines de marzo se registró la quema de un contenedor ubicado en Artigas y Juan B. Justo. Al principio pensamos que fue un vecino que pudo haber tirado brasas, pero a la semana siguiente se quemaron dos contenedores más en la misma noche y sobre la misma calle, por lo que no sabemos si es vandalismo o accidental".Además agregó que han tomado conocimiento que "en muchos lugares de la ciudad pasa lo mismo, se ve que hay alguien que anda recorriendo la ciudad quemando contenedores".La quema de los contenedores genera serios problemas en los distintos barrios de la ciudad ya que "todo hace que se vuelva al sistema anterior que no está bueno", indicó Ruggieri y explicó que "primero pasa un empleado municipal que va juntando las bolsitas y luego el camión las lleva; pero muchas veces el camión se demora en pasar y los residuos quedan acumulados en una esquina".Desde las vecinales presentan notas en la Municipalidad pidiendo la reposición de los contenedores "pero no debe haber porque no se repusieron", dijo finalmente Ruggeri.