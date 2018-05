Triste noticia: Falleció la Hermana Mariana, querida religiosa de Gaucho Rivero

Elvira Bustos, nacida en Villaguay, al tomar los hábitos se convirtió en la hermana Mariana. El 6 de marzo pasado había cumplido 94 años y llevaba más de 70 años como religiosa al servicio de la obra San Francisco de Asis, entregada a una comunidad donde echó raíces para siempre: Gaucho Rivero. Esta mañana, la noticia del deceso de la religiosa enlutó al barrio.Según se informó a, sus restos serán velados desde las 11.30 en la Capilla San Francisco de Asís, situada en Montiel 1696. El cortejo fúnebre partirá mañana, a las 9, hacia el Cementerio de las Hermanas Franciscanas de Gante, ubicado en Villa Urquiza.

Hace dos años, al cumplir los 92, la Hermana Mariana no quiso que se celebrara un cumpleaños para ella sola, sino que compartió un cumpleaños comunitario, con todos los nacidos en enero, febrero y marzo""Me gusta mucho trabajar con la gente. Un médico me dice, `no tengas miedo, todavía te falta cumplir en la tierra tu misión`. No sé cuándo el Señor me llevará, sólo él sabe", confió esbozando una sonrisa en aquel momento.Al barrio Gaucho Rivero la hermana Mariana llegó en 1987 y llegó para siempre: no se fue más de este lugar.Alguna vez contó: "Mi ideal era ir al Sur, a trabajar con los indios mapuches. Quería irme a trabajar con los dominicos al Sur. Pero por la salud de mamá no quise irme lejos. Mamá se puso enferma, y no quise despegarme de al lado de ella. Y después ya no pude irme más. Cuando me vinieron a buscar los dominicos, yo ya estaba acá, trabajando en Gaucho Rivero, así que no pudo darse. Después, ya nunca me quise ir. Desde que vine acá ya no me fui nunca más".