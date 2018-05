En la patronal de la Parroquia San José Obrero rezaron por el don del trabajo

El párroco de la Iglesia ubicada en Avenida Zanni al 2600, dijo a: "este es un momento importante, estamos pidiéndole a San José que bendiga nuestras familias, nuestros barrios, nuestra comunidad parroquial y a todos los trabajadores en su día".Asimismo afirmó: "Pedimos a nuestro Señor, a través de la gracia de San José, que no falte el pan nuestro de cada día en las familias, y también rogamos por el don del trabajo a aquellos que no lo tienen y que ese trabajo pueda ser digno".Monseñor Juan Alberto Puiggari participó de la homilía. En diálogo conpuso relevancia en que la festividad "nos habla de la santidad oculta de San José, un hombre que estuvo trabajando durante muchos años en un taller de carpintero, cuidando al hijo de Dios e hijo de María. Y así también, nos enseña a todos, su modo de santificación".El Arzobispo pidió especialmente en la jornada, "por todos aquellos que no tienen trabajo".