Visita Paraná la imagen de la Virgen de Luján que fue bendecida por el Papa

Nuestra Señora de Luján, la patrona de Argentina

La imagen de la Virgen de Luján, que está recorriendo el país, llegó a Paraná y estuvo presente durante la Misa por el Día del Trabajador.En diálogo con, el padre Daniel Ponce, explicó que "tenemos la gracia de recibirla y es una de las imágenes que bendijo el Papa Francisco. Llegó desde Córdoba, pero antes estuvo en Río Gallegos. Ahora estará recorriendo distintas parroquias de la ciudad, como así también los colegios, centros de salud y lugares muy especiales".Sobre el Día del Trabajador, dijo que "le pedimos a Dios que haga tener en cuenta a todos aquellos que están al frente y tengan responsabilidad de dar un trabajo, que prioricen a la persona humana, su dignidad, que no se ponga lo económico y material por encima de eso".Consideró que "siempre se puede ir mejorando y dejar un país mejor a los que vienen. No cosifiquemos a las personas, no la usemos, no la materialicemos".La historia comienza en el siglo XVII cuando Antonio Farías Saa, un hacendado portugués afincado en Sumampa (Santiago del Estero) , le escribió a un amigo suyo de Brasil para que le enviara una imagen de la la Virgen en cuyo honor quería levantar una ermita. El amigo le envió dos, la que le había sido encargada y otra de la Virgen con el Niño Jesús. Virgen de Luján.Al llegar a Argentina, ambas imágenes fueron colocadas en una carreta y partieron desde Buenos Aires a Santiago del Estero pero al llegar a las proximidades del río Luján la carreta se detuvo por una fuerza misteriosa contra la que no pudieron las dos yuntas de bueyes que la arrastraban. Eso hizo que el boyero decidiera aliviar el peso de la carga.A pesar del escaso tamaño de la Virgen, en el momento que bajaron el cajoncito que la transportaba, los bueyes insinuaron la posibilidad de reanudar la marcha, por lo que intentaron acomodarla nuevamente entre la carga pero, al subirla, nuevamente la carreta tornó a detenerse. Descendida por segunda vez la imagen, una vez más el vehículo pudo andar.Parecía imposible que el pequeño envoltorio y su mínimo peso impidieran la reanudación. El boyero entendió entonces que, lo único que podía impedir la continuidad de la marcha, era el deseo de la Virgen de quedarse en ese lugar.Los hombres comprendieron que estaba ocurriendo algo milagroso. Al ver que la Virgen no quería marcharse se dirigieron a la casa más cercana, la de don Rosendo. La familia se emocionó al ver la imagen y la colocaron el su casa.