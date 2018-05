Misa Día del Trabajador: "El acto de caridad más importante es dar trabajo"

Bendición de los elementos de trabajo

La tradicional Misa por el Día del Trabajador se realizó desde las 11 en la Catedral Metropolitana de Paraná. Como cada año,transmitió en vivo la celebración.En la homilía, Monseñor Juan Alberto Puiggari expresó que "es justo bendecir a Dios por el trabajo y reconocer que no debe ser considerado como un mero factor de producción ni ser degradado estimándolo como solo una mercancía. En este Día de San José Obrero, patrono de los trabajadores, pedimos que el Señor ilumine a quienes tienen la posibilidad de brindar trabajo a los demás".En ese sentido, pidió que "el trabajo no carezca de las condiciones de dignidad que cualquier ser humano se merece. El trabajo nos da dignidad. La sociedad no es justa, dice el Papa, si no ofrece a todos un trabajo. El mundo del trabajo es una prioridad humana y por lo tanto también es una prioridad cristiana y nuestra"."Hay que tener claro que el objetivo verdadero no es la prestación económica para todos, sino el trabajo para todos. Sin eso no habrá dignidad para todos, no habrá una sociedad justa. El trabajo de hoy y de mañana no será justo por los avances técnicos y tecnológicos, pero deberá ser trabajo, no jubilación", agregó.Y continuó: "a la luz del Señor ningún trabajo es insignificante, ninguna tarea es despreciable. La grandeza de nuestro trabajo no se mide por las obras que hagamos, sino por el amor con que lo hagamos para hacer de este mundo una casa digna de los hijos de Dios"."Pedimos a Dios que nos conceda una Patria cimentada en la justicia social, en la que nos encaminemos a una justa distribución de las riquezas, donde no exista inseguridad de permanecer en el empleo. Tampoco jornadas abusivas, ni sueldos de miseria, ni trabajos en negro, ni falta de descansos merecidos. Es un compromiso la laboriosidad. Dios quiera que cada vez se necesiten menos planes, que todos los argentinos tengan un trabajo digno. Sin dudas que los planes que ofrece el Estado se hacen necesarios, en tanto sean una expresión de solidaridad de la sociedad con los que menos tienen. Anhelamos que cada argentino pueda llevar adelante su trabajo, pan y salud, educación, progreso a su familia", manifestó.Y agregó: "Estoy convencido que uno de los actos más importantes de caridad es dar una fuente de trabajo, porque es una familia que se dignifica. No debemos olvidar el poder de la oración para que nuestro país encuentre soluciones a nuestros problemas sociales que exceden el marco de cada ciudadano".Como ya es tradición, los feligreses concurrieron a la Catedral con aquellos elementos que a diario se utilizan para la realización de los trabajos. También llegaron con vehículos, motos, un patrullero, una autobomba de los Bomberos y un colectivo urbano."Lo que pedimos todos los años es que haya paz y trabajo. Todos los años nos acercamos a bendecir los autos, somos muy creyentes y vemos que realmente se necesita un espíritu de fuerza y de acompañamiento, pedirle a Dios que no falte trabajo. Todo está difícil pero hay que tener fe, se debe salir y acompañar para que el país salga adelante", expresó un trabajador.