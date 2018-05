Misión cumplida: Regresaron del Impenetrable Chaqueño los Bomberos Voluntarios

Foto 1/2 Foto 2/2

La semana pasada, un pasamanos de solidaridad cargó donaciones a un camión que viajó al Impenetrable Chaqueño, más precisamente al Paraje El Techat. La iniciativa se lleva a cabo cada año a partir del trabajo de la Fundación Propuesta Solidaria.



Acompañaron la misión los Bomberos Voluntarios de Paraná, que fueron con dos camionetas y equipos para llevarles agua a 131 familias que no cuentan con red de agua potable.



De regreso a Paraná, Hernán contó a Elonce TV que "fue una experiencia muy valiosa, cumplimos con la misión que teníamos y nos fue muy bien. Estuvimos en constante movimiento, no paramos ni un momento. Llevamos alimentos, gente capacitada porque había que realizar algunos trabajos".



Las mayores necesidades, según explicó, "el principal es la falta de agua, porque toman la que juntan de un aljibe y en general es agua de lluvia. La calidad de la misma es muy distinta a la que estamos acostumbrados a tomar".



La respuesta de la gente "fue muy buena pese a que les llamaba la atención la palabra `bomberos´. También llevamos una podóloga que vio todas las patologías propias de la zona, la falta de higiene, los calzados mal utilizados, principalmente en niños. Le enseñamos y quedaron todos contentos, con el compromiso de lavarse los pies todos los días".



Santiago, veterinario, dijo que "trabajamos mucho en la atención de los animalitos de la zona. No solo había perros y gatos, sino cabras, ovejas, burros, gallos y gallinas. Me encontré con que no había mucha concientización respecto a la alimentación, a la vacunación, la desparasitación".



Relató que tuvieron que ir casa por casa revisando los animales y marcando la importancia de la alimentación. Elonce.com