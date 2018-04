Cierre de Petra: "Ya hay varios interesados" en explotar el histórico edificio

Histórico edificio, de espacio cultural a tenedor libre

"La fachada original se perdió"

Cerró sus puertas el local gastronómico, un comedor de diente libre ubicado en calle 25 de Mayo, frente a la Plaza 1° de Mayo en Paraná, y 14 personas se quedaron sin su fuente laboral.Al respecto, el titular del Centro Comercial e Industrial de Paraná, Jorge López, confirmó que el contrato de alquiler vence el lunes 30 de abril y aclaró que no negociaría una reapertura."Para ese destino no lo vamos a volver a alquilar. La explotación del local ha pasado por distintas manos, siempre asiáticos, pero el inmueble se estaba deteriorando en forma extrema. Y si seguíamos así, no se podía hacer nada al menos por dos años, que es lo que establece un contrato mínimo. Es por eso que decidimos esto hace más de dos años y se lo dijimos antes de firmar esa renovación", sentenció."Esto sucedió porque nosotros teníamos como inquilinos a la Fundación Banco Bica. Desarrollaba una gran labor cultural, y en aquella época, allá por 1999, ellos desistieron de continuar porque era costoso el mantenimiento para ellos, y se volcaron posteriormente más a las capacitaciones, y reprogramaron así sus actividades. Pasó más de un año sin alquilar y sin hacer nada, y había problemas importantes con el edificio. Ahí fue cuando vinieron estos inquilinos; buscamos distintas alternativas, y esto era lo que mejor teníamos en cuanto al destino. Hubo muchas personas e instituciones que nos criticaron cuando alquilamos el lugar para un restaurante. Pero en ese momento nadie proponía ninguna inversión", rememoró López."Incluso hubo una de esas iglesias que buscan estos salones, y nosotros no podíamos porque estábamos cerca de la Catedral. También vino un organismo de contralor fiscal, y le dijimos que no porque a nosotros no nos parecía pertinente, porque permanentemente como Centro Comercial, tenemos diferencias con los organismos de control fiscal. En fin, fueron muchas situaciones, y en realidad no teníamos muchas cosas para decidir. Vino entonces esta gente que en su momento hizo importantes reformas de la estructura del edificio; por ejemplo una obra en una pared de 16 metros que tenía una rajadura importante. El piso se venía abajo y era de madera, y lo cambiaron y pusieron cerámica. También hicieron muchos arreglos aquellos chinos primeros, que invirtieron. Después, entre ellos mismos se fueron pasando. Pero ya en el último contrato les dijimos que esta sí era la última vez, porque nosotros no podíamos seguir en esta situación", continuó."La fachada, y el interior están también como preservación. Nosotros teníamos que firmar un convenio que nunca lo firmamos, porque la misma Comisión de Preservación había recomendado al municipio no firmar el convenio, porque ya hace muchos años, unos 40 años atrás, la fachada original se perdió. Hay un local a la izquierda -visto de frente el edificio-, porque la fachada era simétrica de un lado y del otro, y del lado izquierdo tenemos un local y la fachada ya no existe. Íbamos a firmar el convenio de preservación, pero eso era siempre y cuando se recuperara y se hiciera reconstruir la fachada original. Pero reconstruir significa perder ese local o lo que fuere, pero era hacer una inversión que no estábamos en condiciones económicas de afrontar. Además, hay que decir que estos dos locales son los que mantienen la estructura de costos de funcionamiento del Centro Comercial, que es importante, en personal y con distintas obligaciones", indicó López al respecto.El Centro Comercial e Industrial de Paraná se creó en 1898. Pero este edificio fue inaugurado el 15 de septiembre de 1930. Tuvimos un presidente, don Alberto Marangunich, quien junto con otros directivos de aquella época, construyeron esta sede. Y lo importante es que ellos previeron que ese local que está al lado y la sala Mayo permitieran que la entidad funcionara económicamente, con esos recursos.El cine como tal funcionó hasta los años 1989 o 1990. Después hubo un año y medio con problemas con el inquilino, y tuvimos que ir a la Justicia, ya que no podíamos entrar a la sala ni tampoco podíamos alquilar. Una vez que recuperamos el edificio, se lo alquilamos a la Fundación BICA, y fue un momento brillante porque ellos hacían toda una actividad cultural que nos interesaba tener. Estuvieron desde 1992 hasta 1999; y tras ello pasó un tiempo hasta que lo pudimos alquilar nuevamente a esta gente, en plena crisis del año 2000.