Hay menos movimiento en la Terminal por el fin de semana largo

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Este fin de semana será el tercero extra largo del año, pero sólo para algunos, ya que el lunes 30 es feriado puente y por lo tanto es optativo y muchas empresas no dan el día a sus trabajadores.



Desde la Terminal de Ómnibus, Darío Acuña responsable de boletería Zenit, indicó a Elonce TV que si bien "no es un fin de semana tan turístico, se han trabajado las líneas provinciales porque viajan estudiantes. La mayoría de los refuerzos se colocaron en esas líneas a partir de este mediodía y hasta la noche. También en lo que hace al regreso, se pusieron refuerzos para el martes y también el domingo porque no todo el mundo tiene el feriado extra largo".



En relación a los refuerzos, contó que se colocaron más servicios hacia Concordia, Chajarí, Federación, Villaguay "y localidades cercanas como Crespo, que todos los fines de semana se trabaja bien". En lo que respecta a destinos fuera de la provincia, las elegidas son Córdoba, Carlos Paz, Colón, Federación y otros destinos cortos.



"Comparado con el fin de semana largo de Semana Santa hay casi un 50 por ciento menos de venta", indicó Acuña.



Por otra parte, recordó que se debe presentar siempre el DNI a la hora de viajar e hizo una mención aparte por el tema de los menores de edad. "Gendarmería está muy estricto con los controles en las rutas y si no viajan con el padre o la madre, tienen que tener una autorización firmada en la boletería o ante un Juzgado de Paz o un escribano. Y en caso que viajen con los padres tienen que comprobar el vínculo ya sea con el DNI ya que en el reverso dice el nombre de los padres o tienen que traer la partida de nacimiento".



En caso de haber extraviado el documento y necesite viajar, tiene que acudir a la Terminal con la denuncia policial o el papel que otorga el Registro Civil donde consta que el DNI está en trámite. Elonce.com