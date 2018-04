Trabajadores de "Petra" montarán guardias para impedir el posible desalojo

Un poco de historia

Los 14 trabajadores que quedaron sin su fuente laboral tras el cierre del comedor tenedor libre "Petra" ubicado sobre calle 25 de Mayo, a metros de Peatonal San Martín,"Durante el fin de semana largo, vamos a hacer guardias nocturnas para que no se lleven las cosas, hasta el miércoles que venga el abogado y podamos tramitar una custodia policial", confirmó a, Rodrigo Ledesma, quien se desempeñaba como parrillero en el restaurante.Es que según estiman los trabajadores, "lo material y la mercadería es lo único que se puede llegar a salvar, para, en algún caso,".Y de acuerdo a los pocos datos que manejan los empleados, el encargado al que ellos conocen como "El Chino", no acordó con los responsables del dueño del edificio para renovar el contrato del alquiler.Y por eso se habría producido el cierre.", denunciaron.Quedaron debiendo a todos los proveedores, y según advirtieron a nuestro medio, el encargado al que conocen como "El Chino" dejó abandonado su auto en el garaje que alquilaba en las inmediaciones.Y frente a los trabajadores, nadie se hace cargo. "No nos atiende nadie y los teléfonos dan apagados. No tenemos forma de ubicarlos y quedamos en la calle", se lamentó Ledesma.Otro de los empleados, recordó: "Cuando hablamos con ellos, quedamos en que si el negocio no seguía, íbamos a acordar una posible indemnización, como corresponde"."Arrancamos mal el mes de mayo, el Día del Trabajador, porque nosotros tenemos que seguir trabajando: tenemos familias, cuentas, alquileres y impuestos. Si no tengo para pagar la luz, no servirá de nada que diga me quede sin trabajo, pero me la van a cortar igual", cerró el hombre que se desempeñaba como parrillero en el comedor.Desde la secretaría provincial de Trabajo se informó que convocó a las partes a unaHasta el momento, intentaban contactar a los titulares de la Sociedad de Hecho que tenía a su cargo la explotación del local: Felipe She Lihui y Dora Flores.En el edificio de calle 25 de Mayo 32, antiguamente funcionó la Sala de Cine Mayo, cuya función inaugural tuvo lugar el 26 de julio de 1930 con la exhibición del filme "Evangelina", una película dramática protagonizada por la actriz mexicana Dolores del Río.Sobre la fachada se puede apreciar la construcción de estilo ecléctico ideada por el Ingeniero Juan F. caballo.El Cine también cumplió las funciones de Teatro y así lo hizo con altibajos hasta fines de los años ´90.Hasta que en abril de 2000 se desmontaron las butacas y el piso de madera; antes se había retirado la enorme pantalla de cine.El 13 de abril del mismo año, se inaugura un restaurante chino de comida libre, el que ha cerrado sus puertas en estos últimos días.En cuanto a la Sala Mayo fue trasladada a los galpones del Puerto Nuevo, totalmente remozada y renovada.