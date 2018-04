Cierre de Petra: El responsable no tiene otro domicilio donde notificarlo

El coordinador general de la Secretaría de Trabajo de la provincia, Armando Ferrari, explicó aque ante el cierre del restaurante Petra "se redactó un acta con los trabajadores. Se está constatando el cierre y se comienza el trámite administrativo".Adelantó a este medio quepara establecer "si todos sus empleados estaban registrados, cobrando como corresponde, si hay deuda o no. Eso saldrán formalmente en la audiencia de conciliación a la que citaremos rápidamente".El funcionario expresó que "el único domicilio que tenemos para notificar es el lugar del negocio. Nos manifiestan que el responsable vive ahí".Ante casos de este tipo, expresó que "automáticamente los trabajadores deben notificarnos, de tal manera que podamos iniciar la instancia administrativa. Puede haber o no acuerdo en las audiencias y a partir de ahí se disparan otras instancias, como la judicial".Más que nada son individuales, aunque también hay colectivos". No obstante, resaltó que por el momento "despidos masivos no hay en Paraná".Sobre la situación de locales en los cuales los responsables son de origen oriental, admitió que "ha habido pedidos y denuncias para que se realicen inspecciones que se han hecho con otros organismos provinciales y municipales, para ir determinando el funcionamiento de determinados comercios"., manifestó que son autorizados a ejercer "por AFIP, al darles el CUIL o el CUIT. Nosotros sólo constatamos la parte laboral del comercio funcionando".