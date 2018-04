Reclaman porque el CGE quiere usar cochera de una escuela para autos oficiales

El Consejo General de Educación tomó la decisión de usar el estacionamiento del Complejo Educativo Juan D. Perón, ubicado en la esquina de calles San Martín y Carbó de Paraná para estacionar los autos oficiales del CGE. Serian en principio 11 unidades, situación que transmitió ya el director departamental de Escuelas de Paraná hacia el establecimiento. La medida generó rechazo en la comunidad educativa, que este viernes llevó adelante una protesta.Al respecto, la profesora Kramer señaló aque "estamos reclamando porque quieren utilizar nuestra cochera, que está en el subsuelo, donde estacionamos todos los docentes que venimos a trabajar, e incluso estudiantes que dejan sus bicicletas o motos"."Llegó el informe de que iban a traer autos del Consejo General de Educación porque no les pagan sus cocheras. Llegaron dos autos desarmados, por lo que están usando el lugar como depósito", cuestionó.Y continuó: "Querían armar además un sector donde esté gente extraña, como los choferes. Nos preocupa que circulen en un edificio donde funcionan dos escuelas secundarias a la mañana, a la tarde Uader y de noche otra escuela. Habrá acceso de desconocidos a la institución", enfatizó.Roque, alumno del establecimiento, puso de relieve que "nos preocupamos por los menores, porque no se sabe quién entra. Pueden además destrozar algo que a nosotros nos cuesta tener. Nos preocupamos por limpiar y cuidar nuestros lugares. Venimos a estudiar y a cuidar lo nuestro, pero cuando vienen de afuera no se preocupan por esto"."La presidenta del CGE dijo que la decisión ya estaba tomada y no quiere escucharnos. Estos lugares son de la comunidad educativa, para uso nuestro", concluyó Kramer.