En plaza Alvear realizaron un "Besazo"

"Besazo"

"Pañuelazo"

Ignacio López fue interceptado por la policía el martes cuando se encontraba con su pareja. Para repudiar lo acontecido, hubo una intervención en plaza Alvear.En diálogo con, el joven contó que "estaba besándome con mi chico y vino la Policía a detenernos, a decirnos que no hagamos más eso porque había menores en la plaza. Me pareció algo ridículo, le pregunté si era en serio lo que me estaba pidiendo y empezó a darme un discurso sobre que él no era homofóbico, de que respetaba pero que desde la radio le habían dicho que por favor intervenga".En ese sentido, asegura que "le respondí con total respeto, le dije que iba a dejar de hacerlo pero su opinión me parecía ridícula. Luego nos fuimos porque no tenía sentido seguir ahí. Estábamos solos como cualquier pareja que va a una plaza a expresarse".Asimismo, consideró que "no tenemos por qué hacer discriminación del colectivo LGBTQ. Yo estaba besándome con un chico como una chica se puede besar con otro chico o una chica se puede besar con otra chica. La Policía no tiene por qué venir a decirme que lo tengo que dejar de hacer. Me parece un acto un poco homofóbico y de odio porque también había otras parejas y no les dijeron nada". Pidieron respeto, visibilidad y empatía.Por su parte, Aitor Vuotto, comentó que "hicimos una intervención como respuesta a lo que sufrieron los compañeros. Salimos a las calles a manifestarnos en contra de todas las acciones correctivas de todas las instituciones machistas y patriarcales que nos imponen la norma heterosexual. Eso no puede seguir sucediendo y por eso salimos a las calles. Nuestros besos no se pueden reprimir, tenemos la libertad de poder expresar nuestro amor públicamente".Nadia Burgos, indicó que "estamos acompañando las acciones que se están llevando adelante en la Cámara de Diputados para lograr concretar la ley de aborto legal, seguro y gratuito".Cintia Ciarlo, en tanto, dijo que "nos juntamos, charlamos, debatimos, analizamos cuál es la situación día a día y nada mejor que haciéndolo en las plazas, en las calles, tratando de poder seguir militando este derecho que tenemos las mujeres a decidir. Hay mucha desinformación, hay gente que tiene su opinión propia y lo que ofrecemos es la posibilidad de informarse".