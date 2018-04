Se concretó un nuevo envío de residuos electrónicos para reciclar

El camión completo partió rumbo a Buenos Aires desde el Centro Municipal de Recepción y Transferencia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) -que funciona en calle Churruarín 2444-, trasladando 11.560 kgs. en total. De esta forma, desde agosto del año pasado se han enviado más de 64 toneladas de residuos electrónicos hacia la Asociación Civil Centro Basura Cero, ubicada en el barrio porteño de Lugano, en donde serán depositados para ser transformados y devueltos, tras un proceso de reciclaje, en nuevas computadoras para el Municipio.



Cabe destacar que, a partir de la firma de un convenio de colaboración mutua, se propicia la disposición y recolección diferenciada de los residuos eléctricos y electrónicos, ya que los mismos no pueden ser desechados en los contenedores urbanos. A cambio, el gobierno municipal recibe computadoras en perfectas condiciones para ser utilizadas por las distintas dependencias de la ciudad y/o para ser donadas a entidades intermedias y organizaciones de la sociedad civil que así lo soliciten.



"No hemos cumplido un año desde la inauguración de este nuevo servicio, y sin embargo, estamos incrementando permanentemente la recepción de RAEEs de vecinos e instituciones de la ciudad" aseguró Rosa Hojman, subsecretaria de Ambiente Sustentable. "Esto es muy importante, puesto que son elementos que no van al Volcadero ni a formar microbasurales, sino que se transforman en recursos que son valorizados y vuelven a la ciudad en forma de nuevas computadoras" agregó.



Datos de interés



El Centro Municipal de Recepción y Transferencia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) funciona de lunes a viernes de 8 a 12 y los sábados de 9 a 15.



Aparatos que se reciben



- Equipos de informática y telecomunicaciones: impresoras, computadoras de escritorios y todos sus componentes (CPU, mouse, pantalla o monitor, teclado y demás periféricos), máquinas de escribir.

- Equipos de música, radios, reproductores de DVD, reproductores de MP3, MP4, aparatos de videojuegos, aparatos de fax/contestadores, teléfonos fijos, inalámbricos y móviles (celulares).

- Pequeños electrodomésticos (tostadoras, cafeteras, sandwicheras, pavas eléctricas y secadores de pelo).

- Balanzas, instrumentos de vigilancia, testers y tickeadoras.

- Televisores con tubos sanos (todos los modelos)

- Heladeras, secarropas, lavarropas y equipos de refrigeración



Todos los electrodomésticos se reciben siempre y cuando estén en buenas condiciones y sin desarmar y/o desguazar. No es necesario que estén en funcionamiento.



No se reciben



-Pilas y baterías

-Televisores con tubos dañados o molidos

-Focos o fluorescentes en desuso



Costo del servicio



El servicio no tiene costo para los vecinos, mientras que las empresas privadas, las instituciones intermedias y otros grandes generadores deben iniciar un expediente a través de Mesa de Entradas de la Municipalidad, solicitando la utilización del servicio. Como devolución, se entrega un certificado de disposición final adecuada, de acuerdo a lo exigido para los grandes generadores por la legislación nacional en materia de residuos industriales y peligrosos.



Servicio especial para adultos mayores o familias sin movilidad



Debido a la alta demanda por parte de los vecinos, la Subsecretaría de Ambiente Sustentable recibe los pedidos de aquellas personas y/o familias que no posean movilidad propia, que tengan problemas para desplazarse o son de edad avanzada para efectuar un retiro de los RAEEs a domicilio. Esta tarea se lleva adelante únicamente los días sábados por la mañana, a cargo de personal de la Subsecretaría, quienes circulan en una camioneta debidamente identificada.



Más información



La información relativa a este trámite debe pedirse en la Subsecretaría de Ambiente Sustentable, ubicada en Alem 73, o llamando al teléfono 4201868.