Vecinos reclamaron por la contaminación producida por el humo del Volcadero

Un grupo de vecinos de barrio San Martin (conocido como El Volcadero), Mosconi Viejo, Antártida Argentina y Balbi, con la compañía del sacerdote Ricardo López de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de barrio La Floresta, hicieron uso este jueves del Instituto de voz y opinión ciudadana" que ofrece el Concejo Deliberante de Paraná.En la oportunidad, expusieron su preocupación por las consecuencias que genera la contaminación producida por el humo del Volcadero, el basural a cielo abierto de la ciudad, ubicado sobre calles Ameghino y República de Siria."Son muchos los vecinos que reclaman porque son afectados por esta situación y para que en el Concejo se vea y se tome conciencia sobre lo que significa el no tratamiento de la basura desde la casa, porque no se separa en origen, después, por la recolección, y finalmente en la planta de reciclado porque no está funcionando en toda su capacidad, y el destino final no está siendo tratado y no está siendo controlado el tema del humo", detalló el cura párroco."El humo llega hasta el centro, no es un problema de unos pocos vecinos", remarcó, al tiempo que advirtió: "Venimos a insistir en que se cumpla con una ordenanza que está en vigencia desde hace dos años, hay sentencias judiciales que obligan al tratamiento de la basura, y son muchos los actores afectados al tratamiento de la basura, los mismos vecinos, el municipio y la provincia".En 2008, la jueza de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 8 de Paraná, obligó a la Municipalidad de Paraná a solucionar problemas de contaminación originados por el humo de focos ígneos generados por acumulación de residuos. Fue tras un reclamo iniciado por el Foro Ecologista por contaminación ambiental.El Volcadero de Paraná tiene casi 90 años de existencia. Y se estima que son unas 300 toneladas de basura, las que llegan por día al lugar quedando una parte en una planta de tratamiento que empezó a funcionar en el marco de una cooperativa de trabajadores de la zona.