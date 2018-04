Picasso, Berni y Quinquela Martín, desde este viernes en Museo de Bellas Artes

La muestra abrirá sus puertas al público en el Museo Provincial de Bellas Artes "Dr. Pedro E. Martínez", de Paraná, este viernes 27, a las 18, y podrá visitarse con acceso libre y gratuito hasta el domingo 17 de junio.



La exposición es organizada por el Ministerio de Cultura de la Nación, junto al Museo Nacional de Bellas Artes, en trabajo conjunto con la Secretaría de Cultura de la provincia, a través del Museo Provincial de Bellas Artes "Dr. Pedro E. Martínez".



Como sucedió con Miró y Dalí, el museo provincial se prepara para recibir nuevamente una muestra de trascendencia nacional, siendo la primera sede elegida para la itinerancia de este conjunto de obras.



La muestra resulta de gran interés para la comunidad entrerriana, ya que presenta 32 piezas de destacados artistas nacionales e internacionales, entre los que se encuentran Pablo Picasso, Antonio Berni, Xul Solar, Luis Felipe Noé, Emilio Pettoruti, Benito Quinquela Martín, Eduardo Schiaffino, Joaquín Torres García y Juan Carlos Castagnino, entre otros.



Teniendo al Museo Provincial como protagonista, esta decisión política busca descentralizar los bienes culturales nacionales poniendo en circulación obras de la Colección del Museo Nacional de Bellas Artes, ampliando las posibilidades de toda la población de conocer y disfrutar el acervo patrimonial nacional. Una oportunidad única para descubrir los grandes maestros de las artes plásticas en nuestro país a partir de obras significativas y poco mostradas que recorren los ejes principales de la colección del Museo Nacional.



Visitas guiadas

Como parte de las actividades permanentes que desarrolla el Departamento de Educación del Museo, se da inicio a una nueva temporada de visitas guiadas libres y gratuitas para todos los públicos. Las visitas son un pilar fundamental para la experiencia en el Museo, para la cual no se requieren conocimientos previos. La aproximación a la obra se da a través del disfrute, dialogando acerca de las técnicas artísticas y el contexto social en el que fue concebida la obra.



La muestra "En tránsito. Tesoros de la colección del Bellas Artes" contará con material didáctico pensado para acercar a todos los públicos una historia de las artes plásticas que nos pertenece, proponiendo un recorrido del patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes que nos ayude a comprender mejor los géneros artísticos y sus contextos.



Sólo en los últimos dos años, el Museo recibió la visita de más de 8400 estudiantes y visitantes provenientes de la ciudad de Paraná, localidades del interior de Entre Ríos y de otros puntos de la región. Las guiadas están diseñadas y destinadas especialmente para establecimientos educativos de todos los niveles, instituciones, clubes, vecinales, estudiantes de arte, comisiones vecinales, organizaciones sociales y público en general, con propuestas especiales para cada grupo.



Los turnos deben solicitarse con antelación de martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20 llamando al 0343 - 4207868/918 o personalmente en la sede del Museo: Buenos Aires 355 de la ciudad de Paraná. Obras de la exposición por núcleos temáticos Retrato

Antonio Berni, "Figura de niña".

Paul Albert Besnard, "La sonrisa".

Miguel Diomede, "Estudio", 1937.

Rómulo Macció, "El fumador", 1969.

Luis Felipe Noé, "Cuadro de la timidez", 1963.

Pablo Picasso, "Figure composée I", 1949.

Miguel Carlos Victorica, "Autorretrato", 1936-1946.

Alejandro Xul Solar, "Predicador", 1926.





Paisaje

Aquiles Badi, "La calesita verde".

Antonio Berni, "El tanque blanco".

Domingo Candia, "Provenza en invierno", 1952.

Fernando Fader, "Capilla de Ischilín", 1930.

Atilio Malinverno, "Paisaje".

Benito Quinquela Martín, "Marina".

Eduardo Schiaffino, "Paisaje de estío".

Joaquín Torres García, "Locomotora", 1943.





Figura

Fernando Allievi, "Mensaje en la botella", 1991.

Cesáreo Bernaldo de Quirós, "Paños y desnudo".

Pierre Carrier-Belleuse, "La frileuse", 1894.

Juan Carlos Castagnino, "Hombre crucificado".

Juan Del Prete, "Desnudo acostado", 1941.

Jorge Larco, "Desnudo", c. 1933.

Eduardo Medici, "Del otro lado está el mundo, de este casi nada", 1987.

Antonio Ortiz Echagüe, "Desnudo".



Abstracción

Carmelo Arden Quin, Sin título, 1980.

Alfredo Hlito, "Efigie elocuente", 1973.

Víctor Magariños, "104".

Emilio Pettoruti, "Sombra en la ventana", 1925.

Rogelio Polesello, "Ala".

Kazuya Sakai, "Historia de una infamia", 1962.

Carlos Ismael Silva, "Pear St.", 1967.

Alejandro Xul Solar, "On mani", 1960.