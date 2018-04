El IAPV entregó escrituras de viviendas a más de 100 familias de Paraná

El sueño de toda una vida

La provincia, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), entregó este miércoles 108 títulos de propiedad de viviendas sociales a familias de la ciudad de Paraná, en el marco de la política de regularización dominial que lleva adelante.Los actos de entrega fueron encabezados por el presidente del IAPV, Marcelo Casaretto, quien estuvo acompañado por el vicepresidente del organismo, Marcelo Báez, entre otras autoridades.La jornada se inició en el Barrio Paraná V, donde se entregaron 25 escrituras, continuó en el Barrio Paraná XXVI, con 43 escrituras, y culminó en el Barrio Paraná 240, con 40 escrituras.Al hacer uso de la palabra y dirigirse a los vecinos, Casaretto dijo que "es un día de mucha alegría y muchas emociones porque se hace justicia con cada una de las familias que reciben su escritura, que a partir de ahora les permitirá tener la tranquilidad jurídica de ser dueños de sus hogares". Agregó que "hoy, estas familias se sienten ciudadanos plenos, porque tener una escritura les da derechos, se sienten parte de la ciudad y el día de mañana les pueden dejar a sus hijos como herencia".El funcionario aseguró que "desde el gobierno de Gustavo Bordet venimos trabajando para saldar una vieja deuda, convirtiendo en propietarios a los habitantes de los complejos habitacionales que ejecutó el IAPV en diversas localidades entrerrianas, algunos de hace décadas y otros no tanto".En ese sentido, Casaretto afirmó que "estamos cumpliendo con nuestra tarea y es un derecho que ustedes tienen y esperamos repetir con miles de familias de toda la provincia que aún no tienen su escritura"."Es un hecho fundamental que la gente, aparte de tener su casa, tenga su escritura. En algunos casos se deben cuotas por lo tanto el título es con hipoteca hasta que se termine de cancelar, y en otros casos ya es la definitiva, libre de deuda. A partir de ahí son dueños plenos de la vivienda", manifestó.En el acto también participó el titular del Bloque de Concejales del Frente Para la Victoria, David Cáceres, quien expresó que "es una emoción muy grande acompañar a los vecinos en este paso tan importante en sus vidas que es el del techo propio, la posibilidad de dejarles algo a sus hijos el día de mañana. Muchos de ellos lo esperaban desde hace tiempo y gracias a que no bajaron los brazos, hoy tienen la tranquilidad de tener la escritura en mano".Y añadió que "es nuestro compromiso seguir trabajando junto al gobierno provincial para que más habitantes puedan tener acceso a la vivienda propia".El edil resaltó que "tener la escritura de la propia vivienda es todo un símbolo de la existencia de una familia, de un techo, de la posibilidad de un trabajo, de algo que en general nosotros llamamos 'tener un lugar en el mundo'".Lucio Ramos, uno de los beneficiados, definió a la jornada como "un día especial, que no lo vamos a olvidar nunca, esperamos mucho por este momento, y se ha cumplido nuestro sueño, de tener el título de propiedad de nuestra vivienda después de 30 años". En ese contexto expresó: "No sé cómo expresar mi agradecimiento para con el gobierno por hacer posible este sueño y hoy tener la escritura de mi casa".Emocionados, Mónica Nava y Julio Sandiano por haber alcanzado el sueño de la casa propia expresaron: "Luchamos para tener nuestra vivienda, sentimos una gran emoción porque esperamos mucho, 27 años y hoy es una realidad. Estamos felices porque también es una seguridad a futuro para nuestros hijos, el de tener la escritura de su vivienda, que es el sueño de toda familia de bien y de gente trabajadora".