Ilarraz "tenía una forma de ser muy particular", sostuvo un testigo

Policiales Más víctimas se presentarían en el juicio contra el sacerdote Ilarraz

En una nueva audiencia del juicio contra el sacerdote Justo Ilarraz, uno de los testigos, Sebastián Martínez, relató alo que expuso ante el Tribunal."Pude manifestar que uno de los denunciantes en su momento me contó lo que sucedía y, como parte de esa historia, hay un montón de circunstancias que permiten pensar que los hecho ocurrieron". Precisó que estuvo "en el Seminario en esa época; los denunciantes son un curso anterior al mío y también algunos que iban conmigo".El joven reveló que una de la víctimas "estando yo en el primer año del Seminario mayor, es decir después de la Secundaria, y él estando en quinto, tuvo la necesidad de contarlo. Podrían haber hablado todos, pero estábamos tan alienados en ese sistema, que no fue de esa forma".Interrogado por este medio acerca de cómo era Ilarraz, expresó: "Tenía una forma de ser muy particular, por lo que era una persona muy querida o nada querida".Admitió que al trascender lo ocurrido, el arzobispo, Juan Alberto Puíggari "nos pidió que escribamos algo que nos pareciera que podía ser sospechoso. Recuerdo que escribí algo pero de manera muy informal. No me acuerdo si le puse mi nombre o no".Manifestó que hoy, cuando testimonió ante el Tribunal, notó que Ilarraz "estuvo muy atento a lo que dije, tomando nota".Martínez contó que estuvo ocho años en el Seminario y catalogó la vida en el lugar como "muy monótona y estructurada. Cada uno le encontraba la manera de hacerla más singularizada en los momentos libres".Cuando esto salió a la luz "uno cae en la cuenta de que estuvo alienado o entrampado bajo determinadas coordenadas", completó.