Instaron a denunciar a comerciantes que no aceptan los billetes de dos pesos

El #Billete2Pesos deja de circular el 30 de abril, pero ahora tenés tiempo hasta el 31 de mayo para canjearlo por monedas en todos los bancos, o depositarlo en tu cuenta.https://t.co/b3d8897fWH pic.twitter.com/7zv1foJ37y — BCRA (@BancoCentral_AR) 13 de abril de 2018

Vecinos de Paraná denunciaron que hay comercios que ya no aceptan los billetes de dos pesos. Al respecto,consultó a Defensa al Consumidor de la Municipalidad de Paraná desde donde instaron a los perjudicados a radicar la denuncia correspondiente."Desde el organismo hemos recibido", confirmó ael responsable de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de Paraná, Pablo Gabioud."Pedimos al consumidor que haya tenido este inconveniente por algún comercio que no le quiera recibir los billetes, que haga la denuncia al 0-800-555-5566 o a través de nuestra cuenta de Facebook Organismo de Defensa al Consumidor Paraná.Gabioud instó a los vecinos a "para que desde el organismo, podamos concurrir al comercio en cuestión, con los inspectores, y hacer laa la aceptación de billetes de dos pesos"."En este caso en particular, los consumidores deben acercarse hasta la repartición ubicada sobre calle España 257, anunciarse en mesa de entrada, "que van a hacer una denuncia por el billete de dos pesos".Ya que según aclaró Gabioud, "de lo contrario, tenemos que llamar a audiencia de conciliación con el comerciante, y debido al escaso tiempo que tenemos, es necesario actuar con inmediatez".Punto aparte, el titular de Defensa al Consumidor reconoció que faltan monedas de monedas de dos pesos, y apuntó al ahorro en monedas que hace el consumidor.Se recordará que el Banco Central dispuso que los billetes de dos pesos saldrán de circulación el 30 de abril, y los comercios deberán aceptarlos hasta esa fecha como forma de pago. Es de destacar que el BCRA dispuso una multa de hasta cinco millones de pesos para quienes rechacen los billetes con el rostro de Bartolomé Mitre.Luego, aquellos que se hayan quedado con esos billetes, podrán canjearlos por monedas y otros billetes al depositarlos en una cuenta bancaria hasta el 31 de mayo.