Prometieron vigilancia frente al CIC de Humito: Los testimonios de los vecinos

Reabren el salón

Tremendos testimonios

No se puede vivir

Reiterados tiroteos

diera a conocer los problemas de inseguridad y los reiterados hechos delictivos que se estaban produciendo en la zona.Según contaron a, el programa de educación en primaria y secundaria, porque no se garantizaba la seguridad de los capacitadores.Balaceras, robos y arrebatos, ya son algo corriente en barrio Humito, y más allá de afectar al trabajo del CIC, también es motivo de intranquilidad para la gente de la zona. Se supo que intentaron ingresar al edificio y para ello, rompieron una puerta y una ventana.En diálogo con Elonce TV, los vecinos indicaron que "somos gente trabajadora y todos los días salimos con el corazón en la boca cuando vamos a trabajar, y al final, uno no es dueño deOtro crudo testimonio lo dio una joven mujer, que contó con la voz entrecortada, el diálogo que tuvo con su hija, a raíz de los constantes tiroteos."No puede ser que Elías, el enfermero, esté solo en el CIC y no hay nadie lo ayude. Además, los vecinos necesitamos que pongan un policía o destacamento que esté las 24 horas porque no se puede vivir de esta manera", dijo otra vecina aEn tanto,otro preocupado vecino y agregó que "necesitamos una comisaría permanente o destacamento para que pare un poco el delito", finalizó.