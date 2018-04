Juicio a Ilarraz: Hubo nuevo testimonio clave y el defensor ve "otra película"

Policiales Más víctimas se presentarían en el juicio contra el sacerdote Ilarraz

El abogado Jorge Muñoz, defensor del sacerdote Justo Ilarraz, sostuvo que su cliente está "absolutamente" tranquilo. Interrogado sobre los dichos de víctimas, fiscales y abogados querellantes en torno a que todos los testimonios comprometen al acusado, el letrado aseveró: "Será que estoy viendo otra película".En declaraciones a, el profesional recalcó: "En el derecho penal, la culpabilidad debe ser demostrada. El imputado no tiene obligación de probar la inocencia. Los extremos de la acusación exigidos para condenar, bajo ningún aspecto, han sido demostrados hasta el día de hoy"."Seguramente vamos a tener más información en lo que resta del debate", expresó, a la vez que ratificó que Ilarraz declarará durante el juicio, aunque analizarán el momento que consideren propicio.Uno de los querellantes, Marcos Rodríguez Allende, afirmó que los testimonios son coincidentes en cuanto a la culpabilidad del imputado, "más allá de alguna que otra pequeña contradicción, lógica de los casi 30 años que pasaron".Acerca de los conceptos vertidos por el defensor, expresó: "Que él no quiera creer lo que se dice. . . La defensa va a tomar lo que le corresponde, pero hay dichos concretos. Hoy declaró un sacerdote que contestó las preguntas de la investigación diocesana de hace más de 20 años. Allí cuenta cómo fueron los abusos. Existe la documental, la testimonial, la sanción, psicólogos y un sinnúmero de pruebas que ratifican lo que se viene declarando".Sobre el testimonio de este religioso, amplió: "Él contuvo a una de las víctimas, hizo conocer a monseñor Puiggari lo que estaba pasando. Por esa razón le toman una declaración en sede eclesiástica, por parte del padre Fariña. Tenemos su firma y reconocimiento"."Tenemos probado el abuso, el encubrimiento y nos resta probar cuáles han sido las otras personas abusadas que no quisieron o no pudieron realizar la denuncia, porque el actual arzobispo, en una reunión reconoció que los hechos de abuso son el doble de los que estamos investigando", manifestó Rodríguez Allende, por lo que estimó que se deberá sancionar al imputado con "una condena ejemplificadora que no puede bajar de 20 años".