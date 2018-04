El Juzgado de Faltas seguirá sin atender al público

El no acuerdo con el ejecutivo de la comuna hizo que los trabajadores del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Paraná volvieran a la medida de asamblea sin atención al público en el horario que va de 7.30 a 11.30, por lo que la actividad es nula y los vecinos de la ciudad se ven obligados a postergar todo tipo de trámite.



Este lunes los 70 trabajadores del Juzgado de Faltas tenían expectativas de poder arribar a un acuerdo por este plus, que ellos sostienen "fue prometido en campaña de ser reincorporado a nuestros sueldos ya que en la gestión de José Carlos Halle se habían quitado argumentando una cuestión de emergencia económica".



En el encuentro del lunes iban con la expectativa de ser recibidos por el intendente Sergio Varisco, pero la reunión se concretó con el fiscal municipal Francisco Avero, junto a otras autoridades. Entre las partes no hubo acuerdo y la situación se dilata.



En ese espacio de calle Alem 826 funciona en la parte anterior el Registro de Conducir y examen; mientras que en la parte posterior se ubican los Juzgados de Faltas 1,2,3. Atento a que este martes los trabajadores de abocados al registro de conducir y exámen psicofísico estaban de capacitación, la gente que concurrió al lugar se encontró con la actividad casi nula. "Casi" porque se funcionaba la ventanilla para el pago de tasas.

Trabajadores del juzgado de faltas le adelantaron que las medidas de fuerzas van a continuar a lo largo de los próximos días si no se llega a "un acuerdo", publica Uno.