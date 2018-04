Con la presencia de "Chapa" Retegui, el Rowing presentó libro por sus 100 años

En el marco de los festejos por los 100 años de vida institucional del Paraná Rowing Club, este martes se presentó el libro que conmemora el centenario de la entidad deportiva.En el día de su nacimiento, 101 años después, la entidad contó con la presencia de Carlos Chapa Retegui, el reconocido entrenador de hockey sobre césped que fuera técnico de la selección femenina campeona del mundo 2010 y DT de Los Leones campeones en los Juegos Olímpicos de Río 2016.El coach analizó con los presentes la importancia de los clubes en la sociedad, su valor como puntal para la formación de niños y jóvenes y la importancia de la actividad deportiva y social en la vida cotidiana.En diálogo con, Retegui celebró la intensa actividad que desarrolla el Paraná Rowing Club, para "formación de individuos que piensan de manera colectiva, en una ciudad tan increíble de nuestro país, como lo es Paraná"."Estoy feliz ahora porque puedo tener tiempo libre para estar con mi familia y para acompañar a la gente amiga, como en esta ocasión en el día justo del aniversario del Rowing. Estoy disfrutando de poder recuperar el tiempo con mis hijos que ya son adolescentes. Treinta años de mi vida se los di al seleccionado, estaba cuatro o cinco meses al año, viajando por diferentes lugares del país y el mundo", aseveró respecto de su alejamiento del hockey.En el mismo sentido aseveró: "Dios me dio tanto: ser campeón olímpico con los chicos, campeón del mundo con las chicas, medalla de plata en Londres con las chicas, el bronce con los dos seleccionados en La Haya. Pero nada de esto iguala a los amigos que me dejó el deporte".

Abusos en diferentes deportes

Libro por los 100 años del club

"Es un tema muy delicado del que no puedo opinar, esto es algo que no debe ocurrir en ningún ámbito de la sociedad. No quiero hablar desde el desconocimiento, pero soy padre de dos adolescentes. Es un tema muy sensible, hay que tener equilibrio, tener los pies sobre la tierra, ser objetivos, es muy triste lo que se está viviendo, ojalá se pueda saber la verdad", puso relevancia Retegui.La obra fue escrita por el periodista Gustavo Sánchez Romero, editada por Lux y cuenta con 300 páginas donde se destacan cien relatos con anécdotas, personajes, vivencias, historias de vida, etc., que rescatan el fuerte espíritu social durante las diez décadas creciendo junto al río. Asimismo, se distingue una recopilación de fotografías antiguas a modo de galería histórica.