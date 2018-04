Boca Juniors realizó una prueba de jugadores en Club Belgrano

Un grupo de profesionales de Club Atlético Boca Juniors llegó a Paraná para realizar una prueba de jugadores en Club Belgrano.Hugo Perotti, de la institución Xeneize, contó aque "la prueba fue bastante buena, la concurrencia también. El clima no acompañó y debimos cambiar el lugar para concretar esta instancia. Vemos a todos los chicos, los evaluamos, cotejamos si es necesario que algunos de los que hemos marcado tenga la posibilidad de ir".En la pensión de Boca hay 65 chicos alojados y son de diversos puntos del país. Otros, en cambio, también son de otras provincias pero deciden vivir en otros sitios de Buenos Aires."Los chicos practican el deporte pero van a la escuela, continúan con sus estudios porque es prioridad. Si nunca estudió tiene que empezar a hacerlo", relató.Ahora, el próximo destino para probar jugadores es Crespo y el jueves Victoria. Para octubre o noviembre, planean hacer otra prueba en Paraná, pero para que puedan participar chicos de todos los clubes.A los jugadores les sugiere "comer bien, dormir y entrenar. No todos van a llegar a jugar en Primera, pero siempre hay que esforzarse para poder llegar. Nunca hay que dejar el colegio porque si no se tiene la suerte de poder jugar hay que estar preparado para la vida".Por su parte, Exequiel Soñez, coordinador general deportivo de Club Belgrano, manifestó que "hicimos un entrenamiento, un trabajo de fútbol, con chicos de categorías desde 2001 a 2007. La prueba estuvo muy bien, nosotros muy contentos. Ellos están felices de desarrollar el deporte que han elegido".Al fútbol "lo utilizamos para educar a los chicos a través del movimiento en las diferentes bases. Tiene un proceso. En sus inicios es un deporte recreativo y luego es con mayor competencia, tratamos de estimularlos para ser futbolistas".Poco a poco sumaron profesionales al equipo: psicólogos, nutricionistas, entrenador de arquero, profesores de Educación Física, técnicos, coordinadores y mánager.