Juicio a Ilarraz: Un cura reconoció la existencia de los abusos y no hizo nada

"El silencio de la Iglesia"

"El modo de los abusos fue el mismo"

Ilarraz, indiferente

Pasó a cuarto intermedio hasta esta tarde la cuarta audiencia del juicio que se le sigue al sacerdote Justo José Ilarraz por presuntos abusos y corrupción de menores denunciados en el Seminario de Paraná.Hasta esta mañana habían declarado, la séptima víctima del cura, quien según pudo saber, "se quebró en llanto ante el Tribunal"; la psicóloga de otra de las víctimas; la ex esposa de una víctima y el cura Aurelio Gabriel Batello.La víctima que le contó los abusos del cura Ilarraz es José Riquelme, que ya declaró en el juicio. "Este muchacho le comentó del hecho pero el cura no hizo nada, no comunicó la denuncia, no le comunicó a los padres, ni a su superioridad que era Karlic en ese momento, porque le daba libertad al chico que en ese momento tenía 16 años", indicó a, el querellante Walter Rolandelli.Al respecto, el abogado confesó que le causó "mucho asombro que el padre, su confesor, quien lo hizo ingresar al Seminario, no hizo nada". De acuerdo a lo que comentó, el vínculo que mantenían Batello y la víctima "era muy cerrado".En la oportunidad, la querella le reprochó al sacerdote su inacción ante la confesión hecha por la víctima, pero quedó descartada la figura de encubrimiento para el cura."Batello fue escueto porque no estuvo en el Seminario, y sólo dijo que se encontró con una de las víctimas en María Grande y ésta le cuenta lo que le había pasado, pero le pide que se lo relate a los padres. Él dice que no hizo nada, porque esta persona ya era grande y tenía que él mismo transmitirlo", completó.Las declaraciones de una psicóloga que asiste a una de las víctimas y el testimonio de la ex esposa de otra, a entender de la querella, ratifica "el modus operandi" del sacerdote Ilarraz."Se van acreditando las consecuencias y los efectos negativos producto de la corrupción de menores y los abusos", sentenció el abogado Marcos Rodríguez Allende ante"La licenciada reconoce que los hechos existieron de la forma en la que la víctima lo relató", remarcó el querellante.Y agregó: "Por otro lado, está el testimonio de la mujer de una las víctimas a quien, cuando forman la pareja, la víctima le cuenta todo lo que había pasado y eso, para la pareja fue muy difícil superarlo porque hubo muchos efectos nocivos sobre toda esta cuestión".habló con otro de los querellantes en la causa contra el cura, el Dr. Lisandro Amavet, quien se mostró "conforme" con el desarrollo del debate judicial por el "respeto" que muestra el Tribunal y destacó la "contundencia" de los testimonios de las víctimas."Las víctimas han sido muy claras en sus relatos, sin fisuras, y sus testimonios han sido ratificados por otros testigos, como la psicóloga de una de las víctimas y otras personas relacionadas a ellos", explicó.Finalmente, cuando se le consultó sobre la postura que mantiene Ilarraz frente al proceso judicial en su contra, éste evaluó: "Ilarraz tiene una apatía total, es totalmente parco y no tiene ninguna reacción, como si estuviésemos hablando de otra persona. Es increíble".