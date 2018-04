Ratifican que el día no laboral del lunes "es optativo en la actividad privada"

El secretario de Trabajo de la provincia, Oscar Balla, reiteró que el "Día no laboral con fines turísticos" del próximo lunes "es optativo en la actividad privada". En declaraciones a, el funcionario manifestó que. Asimismo, advirtió que, pero por ahí hay que tener contemplaciones"."La administración pública sí se acoge a este feriado", ratificó, al tiempo que puso de relieve que "el martes es feriado nacional. Si alguien trabaja, se paga doble, aunque llamo a la reflexión para que ese día no se cumplan tareas, porque es el Día del Trabajador".En ese marco, sugirió que "como no anda tanta gente, el comercio abra con horario reducido el lunes, pero les pido que den franco el martes al trabajador", insistió.Por otra parte, Balla sostuvo que la situación del empleo "no está fácil en el país y Entre Ríos no está ajena, aunque en la construcción hay un leve repunte. La sequía también perjudicó en nuestra provincia". Admitió que si bien no hay muchos despidos, "por ahí tenemos retiros voluntarios, que son despidos encubiertos".Remarcó que lo que más preocupa "es la situación del comercio en la Costa del Uruguay. El tema metalúrgico volvió a lo normal", completó.