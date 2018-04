Confirmaron cuándo retomarán la vacunación contra la gripe en hospital San Roque

Paraná Advierten la falta de vacunas contra la gripe en el hospital San Roque de Paraná

Se recordará que la semana pasada, se había advertido la falta de contra la gripe en el hospital materno-infantil San Roque de Paraná. Y desde hacía días que no se estaba inmunizando contra el virus influenza a los grupo de riesgo (niños de 6 a 24 meses; embarazadas y puérperas; adultos mayores de 65 años; pacientes de 2 a 64 años con enfermedades crónicas que necesitan orden médica para vacunarse).Ante la consulta derespecto a cuándo retomaría la vacunación en el nosocomio, fueron las enfermeras las que confirmaron queDe hecho, este medio pudo confirmar que ya hubo una instancia de vacunación al personal de Salud y se atendieron las primeras demandas que se recibieron en el hospital de niños de Paraná.Por lo pronto, no se está vacunando contra la gripe, porque no hay dosis disponibles. Y sí se continúa con el calendario de vacunación en relación a la aplicación de otras vacunas.