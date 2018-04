Cómo detectar la dislexia y la importancia de no subestimar algunas señales

Asociación de padres

, independientemente, de otras destrezas cognitivas, tales como la inteligencia, el razonamiento y la memoria.La implicancia de esta realidad significa la discriminación de niños y niñas, la dificultad para integrarse con sus pares, la frustración a pesar de los esfuerzos cotidianos, ansiedad, trastornos de conducta y las "etiquetas" de parte de adultos, incluso docentes y padres.La asociación "Los Sueños no se leen, Dislexia Entre Ríos" se dedica a "difundir y concientizar acerca de esta condición, que está contemplada dentro de las denominadas Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEAs), que no está generada por una discapacidad ni tiene un origen psicológico, sino que se trata de una alteración neurobiológica que afectaMaría del Luján Macarrone, presidenta de la Asociación.", señaló María quien a partir del diagnóstico de su hijo en primer grado, también descubrió que tiene dislexia leve.Por otra parte, Macarrone explicó que "la dislexia no se va, los chicos no aprenden de la manera convencional y necesitan de otro acompañamiento a lo largo de la vida y de los alumnos en todos los niveles educativos", señaló a", remarcó.Después de casi dos años, la ley 27.306 fue reglamentada por ejecutivo nacional y ahora se aguarda por la reglamentación a nivel provincial.Desde, que dieron sanción definitiva y por unanimidad al proyecto que adhiere a norma nacional Nº 27.306, que permite atender el problema de la dislexia, basándose en cuatro pilares: la formación docente, la detección temprana, el acompañamiento de los alumnos que la padecen, y la cobertura de los tratamientos por parte de las obras sociales., quien es una de las fundadoras de la asociación "Los Sueños no se leen, Dislexia Entre Ríos". Además, sostuvo que "es un sufrimiento para ellos y también para las familias, y mucho más, cuando no se sabe qué les está pasando".La educación de las personas con Dificultades Específicas de Aprendizaje, como la dislexia, está garantizada con una nueva ley. Abarca tanto la cobertura de salud como las adaptaciones curriculares y la formación docente.La ley dispone la obligatoriedad de la capacitación docente para la detección precoz.Introduce la cobertura en el Programa Médico Obligatorio (PMO), y para que en las escuelas se hagan las adaptaciones correspondientes.A partir de esta reglamentación, quienes necesiten tratamiento médico (por ejemplo, psicopedagoga, fonoaudióloga, terapia ocupacional) no tendrán límite de sesiones (normalmente las prepagas cubren una determinada cantidad por año).La fonoaudióloga, Paola Silverman, dialogó cony explicó que. Además, destacó el rol de los padres en la detección temprana de ciertos síntomas que pueden conducir al diagnóstico.