Tovar: "Ilarraz va a ir preso, estoy seguro y quienes lo encubrieron también"

Paraná Vecinos de San Benito concurrieron a Tribunales para apoyar al sacerdote Tovar

Con la declaración de sacerdotes, este lunes continuó el juicio contra el curo Justo José Ilarraz, acusado de cometer una serie de abusos en el Seminario de Paraná.El padre Leonardo Tovar, actualmente en Quilmes, provincia de Buenos Aires, declaró por la tarde, y tras salir del recinto dijo que perdió la noción del tiempo que estuvo declarando., afirmó que desde hace mucho tiempo "estaba esperando este momento. En el 2012 se supo y en el 2010 (hace una pausa para contener la emoción) un seminarista me vino a pedir ayuda, que era Hernán Rausch y yo le juré y le prometí que lo iba a acompañar hasta lo último. Pasaron muchos años y muchas cosas".y ahí nos sumamos con el Pepe Dumoulín que se animó y el Padre José Carlos Bendler, después salieron todas las otras víctimas"."Uno cumplió", dijo Tobar y dirigiéndose "a todas esas víctimas que están del otro lado", expresó que entiende que no se hayan animado a hablar por miedo: "No los reprochamos, esto también es para ustedes porque se va a hacer justicia, yo sé que Ilarraz va a ser condenado y que los que lo encubrieron también. Hay muchos gurises, no tengo nombres, pero lo intuyo, es lógico, que por sus hijos, por el trabajo, por la vergüenza social no se animaron; para ustedes también esta lucha", aseveró el Padre.Finalmente, Tovar sentenció: "Los que queremos una Iglesia distinta hoy vinimos a dar la cara".